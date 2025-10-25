Expansión económica en Alemania impulsa el optimismo en la Eurozona

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com La actividad empresarial en Alemania mostró señales de mayor dinamismo durante octubre, con el índice PMI compuesto de HCOB ascendiendo a 53.8 puntos desde los 52 registrados en septiembre. Este incremento sugiere que el sector privado alemán está experimentando una expansión más sólida, impulsada principalmente por la mejora en los servicios y una ligera recuperación en la manufactura. Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros para Latinoamérica en XS, señala que el repunte del PMI refleja un entorno más favorable para el crecimiento económico de Alemania en el cuarto trimestre del año. Sin embargo, advierte que la recuperación sigue siendo frágil, ya que la demanda externa continúa afectada por las tensiones comerciales y la debilidad de algunos socios europeos.

"Aun así, la estabilidad del mercado laboral y la mejora en la confianza empresarial podrían sostener el ritmo de expansión en los próximos meses", señala Di Giacomo. A nivel regional, la Eurozona también presentó un avance en su actividad económica. El PMI compuesto mejoró a 52.2 puntos, superando las expectativas del mercado y consolidando la tendencia de recuperación iniciada a mediados del año. Este resultado refuerza la percepción de que la región ha dejado atrás el periodo de estancamiento registrado durante gran parte de 2024. Di Giacomo apunta que el fortalecimiento de los indicadores europeos ha tenido un impacto positivo en el tipo de cambio, impulsando al euro frente a otras divisas internacionales. Los inversionistas perciben un menor riesgo de recesión en la zona euro, lo que ha incrementado el apetito por los activos denominados en euros. No obstante, el avance del bloque europeo aún depende del comportamiento de la economía estadounidense y de las condiciones financieras globales. En Estados Unidos, la atención de los mercados se centra en los próximos datos de inflación. Se estima que la inflación anual aumente al 3.1%, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) subyacente registraría un incremento mensual del 0.3%. Estas cifras serán determinantes para definir las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.