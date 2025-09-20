Wall Street alcanzan nuevos máximos impulsados por la FED

Finanzas

Por revistaeyn.com Los principales índices de Wall Street cerraron la semana con ganancias notables, consolidando nuevos máximos históricos. El Dow Jones superó los 46,365 puntos con un alza superior al 1%, el S&P 500 avanzó hasta los 6,660 puntos también con un incremento superior al 1% y el Nasdaq, apoyado por la fortaleza del sector tecnológico, alcanzó los 24,584 puntos, registrando un repunte de más del 2 %. Este desempeño refleja la confianza de los inversionistas tras la reciente decisión de la Reserva Federal de reducir su tasa de referencia, dice Antonio Di Giacomo, analista de Mercados Financieros para Latinoamérica en XS.

El recorte de 25 puntos básicos situó la tasa de interés en un rango de 4,00%-4,25%. Se trata del primer ajuste a la baja desde diciembre pasado, lo que marca un cambio en la postura de la política monetaria. La Fed anticipa nuevos recortes a lo largo de 2025 y uno adicional en 2026, aunque Jerome Powell aclaró que estas decisiones estarán condicionadas por la evolución de la inflación y el crecimiento económico. "Los mercados recibieron positivamente este giro, ya que la relajación monetaria favorece tanto la actividad crediticia como la valuación de activos financieros. El entorno actual combina estímulo monetario y fiscal, lo que genera un contexto favorable para los inversionistas. La expectativa de una política más expansiva ayuda a sostener la confianza pese a las persistentes presiones inflacionarias en algunos sectores", explica Di Giacomo. La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, continúa siendo uno de los principales motores del mercado. Empresas líderes en semiconductores, software y servicios en la nube han reportado incrementos en ingresos y beneficios, respaldando la escalada del Nasdaq. El entusiasmo por la IA mantiene flujos de inversión hacia estas compañías, que son percibidas como catalizadores del crecimiento a mediano plazo. Por otro lado, sectores más sensibles a las tasas de interés, como bienes raíces y consumo discrecional, también muestran cierta recuperación.