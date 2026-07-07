Exportación de café dejará más de US$2.200 millones a Honduras

Centroamérica & Mundo

El mayor volumen exportado de café explica el incremento en la generación de divisas, contrario a la cosecha anterior cuando el precio internacional fue la principal justificación.

Por revistaeyn.com El café hondureño logrará en esta cosecha (2025-2026) una histórica cifra en generación de divisas. De acuerdo con el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), del 1 de octubre de 2025 al 1 de julio de 2026 se exportaron 6,663,920 sacos de 46 kilogramos por US$2,107.5 millones. Ese resultado es mejor que el acumulado en igual periodo de la temporada 2024-2025, cuando se exportaron 5,773,579 sacos por US$1,887 millones.

Según el Ihcafé, el volumen exportado aumentó en 1,305,649 quintales, equivalente a 23 %, mientras que las divisas se incrementaron en 12 %, que significa US$220.5 millones. Otro dato relevante es que los contratos de venta suman 7.03 millones de sacos, estimándose pendientes de exportar alrededor de 430,000 quintales. Al cierre de la presente cosecha, Honduras superará el pronóstico de exportación de 6.7 millones de sacos. Los contratos de venta de café denotan un incremento de 23 % respecto a la cosecha pasada (5.73 millones de sacos). Expertos en caficultura coinciden que el grano aromático agregará este año una nueva página a su historia al superar US$2,200 millones, en exportaciones mayor que los US$2,149 millones de la temporada 2024-2025. Se estima en julio y agosto, o sea en los últimos dos meses de la cosecha, las exportaciones oscilen entre 310,000 y 340,000 sacos, generando más de US$100 millones en divisas. El mayor volumen exportado de café explica el incremento en la generación de divisas, contrario a la cosecha anterior cuando el precio internacional fue la principal justificación.