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Exportaciones hondureñas se incrementaron un 7,3 % a abril

Las exportaciones de la industria maquiladora disminuyeron 6.1 %, al ubicarse en US$1,591.9 millones, debido a menores ventas de textiles y arneses eléctricos hacia Estados Unidos y otros mercados regionales.

  • Exportaciones hondureñas se incrementaron un 7,3 % a abril

    Las importaciones de Honduras crecieron US$445.5 millones hasta alcanzar US$6,826.9 millones, lo que provocó un aumento de US$126.2 millones en el déficit comercial. Foto de iStock
2026-06-12

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Las exportaciones de bienes de Honduras mantuvieron una trayectoria positiva durante los primeros cuatro meses de 2026, al alcanzar los US$4,665.4 millones, lo que representa un incremento interanual de US$319.2 millones y un crecimiento de 7.3 % respecto al mismo período del año anterior, según datos del Banco Central de Honduras (BCH).

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el aumento de 15.9 % en las exportaciones de mercancías generales, favorecidas por mayores volúmenes de café y banano, así como por mejores precios internacionales para productos como el oro y los materiales reciclados.

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El café se consolidó como el principal producto de exportación del país. Entre enero y abril, las ventas externas del aromático sumaron US$1,389.9 millones, US$195.5 millones más que en el mismo período de 2025, equivalente a un crecimiento de 16.4 %.

El BCH atribuyó este resultado al incremento de 30.6 % en el volumen exportado, que alcanzó más de un millón de sacos adicionales de 46 kilogramos. La recuperación del sector ha sido favorecida por mejores rendimientos productivos, condiciones climáticas favorables y la adopción de mejores prácticas agrícolas. Estados Unidos continuó siendo el principal destino del café hondureño, seguido por Alemania y Bélgica.

Otro de los sectores que mostró una expansión significativa fue el bananero. Las exportaciones de banano alcanzaron US$163.4 millones, un aumento de 32.2 % respecto al mismo lapso de 2025. El crecimiento estuvo respaldado por un incremento de 26.5 % en los volúmenes exportados y una mejora de 4.5 % en los precios internacionales. Cerca del 95 % de los envíos tuvo como destino el mercado estadounidense.

Asimismo, las exportaciones de productos reciclados registraron uno de los mayores avances porcentuales. Las ventas externas ascendieron a US$152.7 millones, un aumento de 65.9 %, impulsado tanto por mayores precios internacionales de metales reciclados como por un incremento en los volúmenes exportados, especialmente de residuos metálicos enviados a Guatemala.

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Por su parte, las exportaciones de oro totalizaron 101.8 millones de dólares, un crecimiento de 43.5 % en comparación con abril de 2025. El BCH destacó que el alza respondió principalmente al aumento de 59.4 % en el precio internacional del metal, favorecido por la incertidumbre geopolítica y económica mundial, que ha fortalecido su demanda como activo refugio.

No obstante, el informe también muestra desafíos. Las exportaciones de la industria maquiladora disminuyeron 6.1 %, al ubicarse en US$1,591.9 millones, debido a menores ventas de textiles y arneses eléctricos hacia Estados Unidos y otros mercados regionales.

Además, las importaciones crecieron US$445.5 millones hasta alcanzar US$6,826.9 millones, lo que provocó un aumento de US$126.2 millones en el déficit comercial. Según el BCH, este comportamiento refleja el mayor dinamismo de las compras externas y la desaceleración de las exportaciones vinculadas a la maquila, pese al sólido desempeño mostrado por varios de los principales productos de exportación del país.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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