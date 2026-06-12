Exportaciones hondureñas se incrementaron un 7,3 % a abril

Centroamérica & Mundo

Las exportaciones de la industria maquiladora disminuyeron 6.1 %, al ubicarse en US$1,591.9 millones, debido a menores ventas de textiles y arneses eléctricos hacia Estados Unidos y otros mercados regionales.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de Honduras mantuvieron una trayectoria positiva durante los primeros cuatro meses de 2026, al alcanzar los US$4,665.4 millones, lo que representa un incremento interanual de US$319.2 millones y un crecimiento de 7.3 % respecto al mismo período del año anterior, según datos del Banco Central de Honduras (BCH). El desempeño estuvo impulsado principalmente por el aumento de 15.9 % en las exportaciones de mercancías generales, favorecidas por mayores volúmenes de café y banano, así como por mejores precios internacionales para productos como el oro y los materiales reciclados.

El café se consolidó como el principal producto de exportación del país. Entre enero y abril, las ventas externas del aromático sumaron US$1,389.9 millones, US$195.5 millones más que en el mismo período de 2025, equivalente a un crecimiento de 16.4 %. El BCH atribuyó este resultado al incremento de 30.6 % en el volumen exportado, que alcanzó más de un millón de sacos adicionales de 46 kilogramos. La recuperación del sector ha sido favorecida por mejores rendimientos productivos, condiciones climáticas favorables y la adopción de mejores prácticas agrícolas. Estados Unidos continuó siendo el principal destino del café hondureño, seguido por Alemania y Bélgica. Otro de los sectores que mostró una expansión significativa fue el bananero. Las exportaciones de banano alcanzaron US$163.4 millones, un aumento de 32.2 % respecto al mismo lapso de 2025. El crecimiento estuvo respaldado por un incremento de 26.5 % en los volúmenes exportados y una mejora de 4.5 % en los precios internacionales. Cerca del 95 % de los envíos tuvo como destino el mercado estadounidense. Asimismo, las exportaciones de productos reciclados registraron uno de los mayores avances porcentuales. Las ventas externas ascendieron a US$152.7 millones, un aumento de 65.9 %, impulsado tanto por mayores precios internacionales de metales reciclados como por un incremento en los volúmenes exportados, especialmente de residuos metálicos enviados a Guatemala.