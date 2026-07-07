Déficit comercial de EE.UU. aumentó un 42,2 % en mayo

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En mayo, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 3,3 % con respecto al mes anterior, hasta los US$395.300 millones, mientras que las exportaciones cayeron un 3,2 %, hasta los US$317.700 millones.

Por Agencia EFE El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 42,2 % en mayo, hasta alcanzar los US$77.600 millones, según publicó la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA). Esto supone un aumento de US$23.000 millones respecto a la cifra revisada de US$54.600 millones de abril, en medio de los vaivenes provocados por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, que vio anulado gran parte de su esquema de gravámenes en febrero por el Tribunal Supremo.

En mayo, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 3,3 % con respecto al mes anterior, hasta los US$395.300 millones, mientras que las exportaciones cayeron un 3,2 %, hasta los US$317.700 millones. El aumento del déficit de bienes y servicios reflejó un incremento de US$23.600 millones en el saldo negativo de bienes, hasta los US$106.500 millones, y un aumento de US$600 millones en el superávit de servicios, hasta los US$28.900 millones. En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios disminuyó US$203.900 millones, o un 40,6 %, frente al mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron US$164.700 millones (11,7 %) y las importaciones disminuyeron US$39.200 millones (2,1 %). El aumento en las importaciones de bienes, por valor de US$12.300 millones, situándose en US$317.000 millones en mayo, se debió sobre todo a crecimientos en los bienes de consumo (US$3.500 millones) y los suministros y materiales industriales, entre ellos el crudo, con una subida de US$1.500 millones, en medio de los vaivenes del mercado provocados por la guerra de Irán.