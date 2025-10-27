Exportaciones de Costa Rica crecen 15 % impulsadas por los dispositivos médicos

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 15 % durante los primeros nueve meses de 2025, impulsadas por el auge en las ventas de dispositivos médicos, que es el principal producto del país en ventas al exterior. Los datos divulgados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) indican que el valor total de las exportaciones de bienes alcanzó los US$16.906 millones, un 15 % más que en el mismo periodo de 2025.

"Estas cifras nos llenan de satisfacción en un contexto de incertidumbre en el comercio global, pero también nos motivan a seguir buscando soluciones creativas a los retos que enfrenta el sector exportador", expresó el ministro de Comercio Exterior costarricense, Manuel Tovar. El sector de dispositivos médicos, que representa el 48 % de las exportaciones costarricenses, sigue en auge y en los primeros nueve meses de 2025 incrementó sus ventas en un 31 %, mientras que el sector agrícola es el segundo en importancia con una participación del 17 % del total, aunque sus ventas apenas crecieron un 1 % en este periodo del año. El sector de la industria alimentaria representa un 12 % de las exportaciones del país e incrementó sus ventas en un 2 %.