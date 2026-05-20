Ceapi: México y América Latina son aliados de Europa ante reconfiguración geopolítica

Durante la presentación del congreso de Ceapi, que se celebrará en México del 25 al 27 de mayo, Vilanova sostuvo que Europa ha redescubierto el valor de América Latina como “socio natural”, en un contexto en el que sus principales referencias económicas y energéticas han cambiado.

México y América Latina se perfilan como aliados estratégicos para la inversión europea ante la reconfiguración geopolítica global, la pérdida de dinamismo de China y la crisis energética derivada de la ruptura con Rusia, afirmó este miércoles Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

“Europa ha despertado a lo que España sabía desde hacía mucho tiempo, y es que nuestro aliado natural es América Latina”, afirmó la empresaria, al poner como ejemplo que Alemania, la principal economía europea, tenía como mercado prioritario a China y como fuente energética a Rusia, dos relaciones hoy debilitadas.

La presidenta de Ceapi vinculó este viraje con los recientes acuerdos comerciales entre Europa y la región, entre ellos el tratado con Mercosur, cerrado después de dos décadas de negociación, y la renovación del acuerdo entre México y la Unión Europea, que se firmará este viernes.

“No es casualidad que después de 20 años de negociación se haya cerrado el tratado con el Mercosur y no es casualidad que esta semana se firme la renovación del tratado de Europa con México”, expuso.

Vilanova explicó que la seguridad económica ya no se limita a temas militares, sino al acceso a materias primas, alimentos y productos estratégicos.

“Hoy cuando hablamos de seguridad hablamos de acceso al cobre, hablamos de acceso a los alimentos, hablamos de acceso a productos médicos”, dijo.

En ese contexto, consideró que la agroindustria es uno de los sectores con mayor potencial para México y la región, no solo por el intercambio con Europa, sino por la demanda global de alimentos ante el crecimiento demográfico.

“La gran oportunidad es unir fuerzas”, señaló al referirse al sector agroindustrial, que, dijo, atraviesa una “transformación enorme” por nuevos métodos de producción e industrialización.

Vilanova advirtió que regiones como China, India y Medio Oriente no podrán producir suficientes alimentos para su población, por lo que América Latina puede ocupar un papel central.

“Nuestra capacidad de ser los grandes productores, la nevera del mundo, la despensa del mundo, está muy centrada más que en Europa, en América”, afirmó.

La dirigente empresarial también destacó el potencial de la inversión cruzada entre México, España y América Latina mediante el concepto de empresas “multiberoamericanas”, aquellas que crecen con presencia en ambos lados del Atlántico y usan ciertos países como plataformas de expansión global.

Detalló que América Latina tiene 312 compañías en España que funcionan como “filiales trampolín”, de las cuales 118 son mexicanas.

Estas empresas mexicanas, añadió, han creado desde España 776 compañías en África, Europa, Asia, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.

La presidenta de Ceapi también recordó que México representa el 25 % del producto interno bruto de América Latina, mientras que Brasil concentra cerca del 50 %, por lo que una mayor alianza entre ambos países “puede revolucionar la región”.