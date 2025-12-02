Expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, recibe indulto y es liberado

Centroamérica & Mundo

"Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump", escribió la esposa del expolítico, en su cuenta de X.

Por revistaeyn.com/EFE "Volvió a ser un hombre libre", escribió en redes sociales Ana García, la esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, confirmando que el expolítico recibió el indulto prometido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. La fiscalía estadounidense acusó a Hernández de crear un "narco-estado" y de convertir a Honduras en una "súper autopista" por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia. Este 01.12.26 fue liberado, según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump. Según la página web de BOP, Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazelton (Pensilvania), operada por BOP.

Por el momento no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual o los pasos legales siguientes, más allá de la actualización del estado en la base del BOP. "Hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor Presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos. A todos los amigos que nos apoyaron, a quienes nunca dejaron de orar, defender la verdad y creer en la justicia: este milagro también es suyo.La verdad siempre prevalece. La justicia siempre llega", agregó García en su mensaje en la red social.

¿POR QUÉ TRUMP PERDONA A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ?

Trump anunció que pensaba indultarlo tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden "tendió una trampa" al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022. De hecho, este mismo lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en los argumentos dados por el presidente estadounidense. "Esto fue un claro sobreenjuiciamiento de (Joe) Biden", indicó hoy en rueda de prensa.

Leavitt afirmó que Hernández destacó durante el juicio en EEUU que "prácticamente no se presentó ninguna prueba independiente, y que gran parte de su condena se basó en el testimonio de muchos delincuentes confesos que esperaban que cooperar reduciría sus propias penas".

CRÍTICAS POR LIBERACIÓN DE JOH

La decisión de liberar a Hernández ha generado críticas de varios sectores que consideran que el indulto debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras defensores señalan irregularidades en el juicio y denuncian persecución política. La Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones en EEUU lideradas por migrantes de América Latina y el Caribe, rechazó este lunes el indulto. En un comunicado la alianza mostró su indignación: "El presidente parece considerar la administración de justicia no como un proceso institucional propio de los Estados Unidos de América, sino como algo sujeto a su voluntad personal", advirtieron las organizaciones. Hernández pidió ser indultado por Trump con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva. En la carta, según Axios, Hernández trató a Trump de "Su excelencia", algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una "persistente campaña de cabildeo" desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense.

¿QUIÉN ES JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, EL EXPRESIDENTE DE HONDURAS INDULTADO POR TRUMP?