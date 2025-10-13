Exprisioneros palestinos celebran regreso a la libertad tras el alto el fuego en Gaza

Centroamérica & Mundo

Según el acuerdo de alto el fuego, una vez los 20 cautivos con vida que quedaban en Gaza fueran entregados hoy al Ejército israelí y devueltos a sus fronteras, más de 1.700 palestinos serían liberados en Gaza -muchos arrestados durante meses sin cargos y juicio-, 154 presos con altas condenas serían deportados a Egipto y 88 liberados en Cisjordania o Jerusalén Este.

POR EFE La mayoría de las familias que aguardaron este lunes la llegada de sus seres queridos en Ramala, capital de Cisjordania ocupada, apenas supieron un día antes que iban a ser liberados. Poco después de que Hamás entregara esta mañana a 20 rehenes israelíes, cerca de 90 palestinos recobraron aquí su libertad entre cánticos y vítores. "Estoy feliz, así de sencillo. La gente nos recibe con los brazos abiertos. La prisión fue realmente terrible, las condiciones pésimas, sobre todo en los últimos dos años", dice a EFE Mohamed Ahmad al Khatib, condenado a 20 años en la prisión de Rimon, en la urbe palestina de Belén. Con esos últimos dos años, Khatib se refiere a la fecha que lo cambió todo: el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás mató en suelo israelí a 1.200 personas y secuestró a 251, dando inicio a una nueva ofensiva bélica con la que Israel ha arrasado Gaza y causado al menos 67.000 muertos, la mayoría civiles. De forma paralela, desde el 7 de octubre, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el colono y ultranacionalista Itamar Ben Gvir, a cargo del servicio de prisiones y de la Policía, instauró una política de hambre contra los presos palestinos, limitando la comida que reciben, las duchas o cualquier asistencia médica. "Agradezco a nuestra gente por estar siempre aquí", insiste este exreo con el rostro chupado, barba sin afeitar y una kufiya blanca (pañuelo palestino) colgada del cuello.

"Nos sorprendió ver su nombre"