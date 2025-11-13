Empresas & Management

Invertirán US$1.000 millones en centro de datos de IA en norte de México

¿Será Nvidia? No, el gobierno del estado de Nuevo León precisó que la inversión anunciada a primera hora de la jornada será de la compañía nacional Cipre Holdings.

POR EFE El gobierno del estado de Nuevo León, norte de México, aseguró este miércoles que el fabricante estadounidense de microchips Nvidia no va a invertir 1.000 millones de dólares para construir un centro de datos ecológico de Inteligencia Artificial (IA), al precisar que la inversión anunciada a primera hora de la jornada será de la compañía nacional Cipre Holdings. "Nvidia vende chips a empresas que fabrican los data centers, es un proyecto de AI-GDC (Green Data Center) con Cipre Holdings para poner un data center con la tecnología de Nvidia", afirmó el subsecretario de Inversión estatal, Emmanuel Loo, en declaraciones a medios.

"Nvidia no invierte, vende la tecnología", precisó Loo. De este modo, corrigió lo anunciado previamente por el gobernador del estado, Samuel García, quien había anunciado la inversión de 1.000 millones de dólares en el estado por parte del fabricante estadounidense de microchips. García había informado, en un mensaje en sus redes sociales, que la empresa construiría "ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León". Asimismo, fuentes conocedoras del asunto confirmaron a EFE que Nvidia no tiene previsto realizar inversiones en ese estado mexicano.