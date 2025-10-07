Inauguran la primera EY House en Latinoamérica para acelerar la agenda climática

Empresas & Management

El nuevo espacio tendrá una programación alineada con la COP30 (30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y como legado, albergará a la Secretaría de los Pueblos Indígenas de Pará.

Por revistaeyn.com La firma de consultoría y auditoría EY inauguró en Belém, Brasil, la EY House, un espacio multisectorial diseñado para acelerar la implementación de la agenda climática y convocar a líderes en torno a soluciones de negocio de largo plazo, basadas en ciencia, innovación y colaboración. Este nuevo hub será escenario de debates estratégicos durante la COP30 —que se llevará a cabo en la misma ciudad del 10 al 21 de noviembre de 2025— y se proyecta como un punto de encuentro clave para empresarios y referentes de los sectores que impulsan la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono.

“EY House nace como un espacio de cocreación, no solo de debate. Nuestro papel es articular sectores estratégicos, desarrollando soluciones colaborativas que aceleren la transición hacia una economía baja en carbono e integren la sostenibilidad en los modelos de negocio”, destacó Ricardo Assumpção, Sustainability & ESG Leader and Chief Sustainability Officer, EY Latin America. La programación de EY House se extenderá hasta el cierre de la COP30, alineada con la Agenda de Acción de la Conferencia, que contempla seis ejes principales: transición energética, industria y transporte; bosques, océanos y biodiversidad; agricultura y sistemas alimentarios; ciudades, infraestructura y agua; desarrollo humano y social; y temas transversales como bioeconomía y finanzas sostenibles. “EY apoya esta agenda a través de EY House, una plataforma estratégica para impulsar soluciones y alianzas, fortaleciendo la ambición climática de Brasil con una mirada multisectorial y orientada a resultados. Este enfoque integrado es fundamental para garantizar que la COP30 genere una implementación real y colectiva, con proyección hacia la COP31”. afirmó Luiz Sergio Vieira, CEO de EY Brasil.