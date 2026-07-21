Factura petrolera de Honduras aumentó 28 % por alza del precio y parque vehicular

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El aumento de los precios internacionales del petróleo y la expansión del parque vehicular hondureño elevaron significativamente el costo de las importaciones de combustibles durante los primeros cinco meses de 2026, pese a que el volumen adquirido por el país registró un crecimiento moderado, de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH).
Entre enero y mayo de este año, Honduras importó 12,282.0 miles de barriles de combustibles, un incremento de apenas 0.7 % frente a los 12,196.3 miles de barriles registrados en igual período de 2025. Sin embargo, el valor de la factura petrolera se disparó 27.9%, hasta alcanzar los US$1,307.4 millones.
“El valor de la factura de derivados de combustible aumentó 28 %, totalizando US$1,307.4 millones. Lo que se atribuye al aumento en los precios internacionales del petróleo, asociado a la persistencia de tensiones y conflictos geopolíticos en el Oriente Medio”, señala el Banco Central de Honduras.
Los derivados con mayor demanda fueron el diésel, con 3,674.3 miles de barriles importados; el búnker, con 2,629.9 miles de barriles; y la gasolina superior, con 2,225.5 miles de barriles, reflejando la fuerte dependencia del transporte y de la generación térmica de energía respecto a los combustibles fósiles.
El BCH detalló que el precio promedio internacional del crudo se ubicó en US$86.32 por barril entre enero y mayo, un 22.8 % más que en el mismo lapso del año pasado. En paralelo, el precio promedio de los combustibles importados por Honduras alcanzó los US$106.45 por barril, un incremento interanual del 27 %.
Aunque el precio promedio de los derivados importados llegó a US$133.53 por barril al cierre de mayo, un 2.9 % superior al de abril, el banco central destacó que el ritmo de crecimiento mensual comenzó a moderarse, en línea con una posible disminución de las tensiones en el Golfo Pérsico, aunque advirtió que los riesgos geopolíticos siguen presentes.
En este contexto, el crecimiento del parque vehicular también continúa impulsando la demanda de combustibles. A mayo de 2026, Honduras contabilizó 3.92 millones de vehículos, equivalente a un aumento interanual del 6 % respecto al cierre de 2025.
“Del total del parque vehicular, predominan las unidades que consumen gasolinas con el 80.8 %, seguido de aquellas que utilizan diésel con el 11.0 %. Por tipo de vehículo, el 51.6 % corresponde a motocicletas”, indica el BCH.
La mayor concentración de vehículos se encuentra en Francisco Morazán, que reúne el 23.2 % del parque automotor nacional, seguido por Cortés con el 21.4 %, mientras que Yoro, Atlántida y Comayagua mantienen participaciones superiores al 6 %.
Las cifras también muestran un mayor consumo de combustibles para generación eléctrica. Entre enero y mayo se utilizaron 2,729.1 miles de barriles de combustibles fósiles para producir energía térmica, un aumento de 6.5 % respecto al mismo período de 2025.
De ese total, 2,499.2 miles de barriles correspondieron a búnker y 229.9 miles a diésel, confirmando que, además del transporte, el sistema energético continúa siendo un importante demandante de derivados del petróleo.