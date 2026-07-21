Factura petrolera de Honduras aumentó 28 % por alza del precio y parque vehicular

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Entre enero y mayo de este año, Honduras importó 12,282.0 miles de barriles de combustibles, un incremento de apenas 0.7 % frente a los 12,196.3 miles de barriles registrados en igual período de 2025.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El aumento de los precios internacionales del petróleo y la expansión del parque vehicular hondureño elevaron significativamente el costo de las importaciones de combustibles durante los primeros cinco meses de 2026, pese a que el volumen adquirido por el país registró un crecimiento moderado, de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH). Entre enero y mayo de este año, Honduras importó 12,282.0 miles de barriles de combustibles, un incremento de apenas 0.7 % frente a los 12,196.3 miles de barriles registrados en igual período de 2025. Sin embargo, el valor de la factura petrolera se disparó 27.9%, hasta alcanzar los US$1,307.4 millones.

“El valor de la factura de derivados de combustible aumentó 28 %, totalizando US$1,307.4 millones. Lo que se atribuye al aumento en los precios internacionales del petróleo, asociado a la persistencia de tensiones y conflictos geopolíticos en el Oriente Medio”, señala el Banco Central de Honduras. Los derivados con mayor demanda fueron el diésel, con 3,674.3 miles de barriles importados; el búnker, con 2,629.9 miles de barriles; y la gasolina superior, con 2,225.5 miles de barriles, reflejando la fuerte dependencia del transporte y de la generación térmica de energía respecto a los combustibles fósiles. El BCH detalló que el precio promedio internacional del crudo se ubicó en US$86.32 por barril entre enero y mayo, un 22.8 % más que en el mismo lapso del año pasado. En paralelo, el precio promedio de los combustibles importados por Honduras alcanzó los US$106.45 por barril, un incremento interanual del 27 %. Aunque el precio promedio de los derivados importados llegó a US$133.53 por barril al cierre de mayo, un 2.9 % superior al de abril, el banco central destacó que el ritmo de crecimiento mensual comenzó a moderarse, en línea con una posible disminución de las tensiones en el Golfo Pérsico, aunque advirtió que los riesgos geopolíticos siguen presentes.