Combustibles en Costa Rica registran el mayor aumento mensual en cinco años

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La gasolina registró un aumento de 15,08 % y el diésel de 25,71 %, porcentajes que representan los incrementos mensuales más altos observados desde que comenzó a calcularse la actual base del indicador en enero de 2021.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los precios de los combustibles en Costa Rica registraron en mayo de 2026 su mayor incremento mensual desde enero de 2021, impulsando el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y marcando un cambio en la tendencia observada durante los últimos meses. De acuerdo con datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el IPC aumentó 0,27 % en mayo respecto al mes anterior, mientras que la variación interanual se mantuvo en terreno negativo, con -0,97 % entre junio de 2025 y mayo de 2026.

El principal factor detrás del incremento mensual fue el comportamiento de la división de Transporte, particularmente por el fuerte encarecimiento de los combustibles. La gasolina registró un aumento de 15,08 % y el diésel de 25,71 %, porcentajes que representan los incrementos mensuales más altos observados desde que comenzó a calcularse la actual base del indicador en enero de 2021. Según explicó el INEC, estos aumentos están directamente relacionados con el alza de los precios internacionales de los combustibles derivados del petróleo, lo que también impactó otros servicios vinculados al transporte y la movilidad. Además de la gasolina y el diésel, entre los bienes y servicios que más contribuyeron al incremento del IPC figuraron los boletos aéreos, el transporte en autobús y el gas licuado. Todos ellos reflejaron el efecto de mayores costos energéticos en la economía. El nivel general del índice pasó de 108,064 puntos en abril a 108,355 puntos en mayo. Entre las trece divisiones que conforman el IPC, cinco registraron aumentos en sus precios, destacando Transporte y Alimentos y bebidas no alcohólicas como las de mayor incidencia en el resultado mensual.