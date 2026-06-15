Honduras elevó 5,4 % el consumo de combustibles para generar electricidad

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Entre enero y abril se consumieron 1,811.6 miles de barriles de búnker , equivalente al 96.3 % del total de combustibles destinados a la generación eléctrica.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El sistema eléctrico hondureño mantuvo una fuerte dependencia de los combustibles fósiles durante los primeros cuatro meses de 2026, período en el que se utilizaron 1,881.2 miles de barriles para la generación de energía eléctrica, según datos del Banco Central de Honduras (BCH). La cifra representa un incremento interanual de 95.9 miles de barriles respecto al mismo período de 2025, comportamiento que estuvo impulsado principalmente por el uso de inventarios acumulados durante el año anterior.

El búnker siguió siendo el principal combustible utilizado para la producción de electricidad. Entre enero y abril se consumieron 1,811.6 miles de barriles de este derivado, equivalente al 96.3 % del total de combustibles destinados a la generación eléctrica. Este volumen significó un crecimiento interanual de 4.7 %, indica el BCH. Por su parte, el consumo de diésel alcanzó los 69.7 miles de barriles, registrando un incremento de 28 % en comparación con el mismo lapso del año anterior. Aunque su participación sigue siendo reducida frente al búnker, el crecimiento evidencia una mayor utilización de este combustible para respaldar la operación del sistema energético. Sin embargo, el aumento en el uso de combustibles no se tradujo en una mayor oferta de energía eléctrica. El Centro Nacional de Despacho reportó que la producción bruta de energía suministrada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) totalizó 3,982.5 gigavatios hora (GWh) entre enero y abril, lo que representa una disminución de 1.7 % respecto al mismo período de 2025. La reducción estuvo asociada principalmente a una caída de 3.3 % en la generación proveniente de fuentes renovables, especialmente la hidroeléctrica, así como a una disminución de 1.2 % en la producción termoeléctrica basada en búnker, diésel, carbón y otros insumos.