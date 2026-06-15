Honduras elevó 5,4 % el consumo de combustibles para generar electricidad

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El sistema eléctrico hondureño mantuvo una fuerte dependencia de los combustibles fósiles durante los primeros cuatro meses de 2026, período en el que se utilizaron 1,881.2 miles de barriles para la generación de energía eléctrica, según datos del Banco Central de Honduras (BCH).
La cifra representa un incremento interanual de 95.9 miles de barriles respecto al mismo período de 2025, comportamiento que estuvo impulsado principalmente por el uso de inventarios acumulados durante el año anterior.
El búnker siguió siendo el principal combustible utilizado para la producción de electricidad. Entre enero y abril se consumieron 1,811.6 miles de barriles de este derivado, equivalente al 96.3 % del total de combustibles destinados a la generación eléctrica. Este volumen significó un crecimiento interanual de 4.7 %, indica el BCH.
Por su parte, el consumo de diésel alcanzó los 69.7 miles de barriles, registrando un incremento de 28 % en comparación con el mismo lapso del año anterior. Aunque su participación sigue siendo reducida frente al búnker, el crecimiento evidencia una mayor utilización de este combustible para respaldar la operación del sistema energético.
Sin embargo, el aumento en el uso de combustibles no se tradujo en una mayor oferta de energía eléctrica. El Centro Nacional de Despacho reportó que la producción bruta de energía suministrada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) totalizó 3,982.5 gigavatios hora (GWh) entre enero y abril, lo que representa una disminución de 1.7 % respecto al mismo período de 2025.
La reducción estuvo asociada principalmente a una caída de 3.3 % en la generación proveniente de fuentes renovables, especialmente la hidroeléctrica, así como a una disminución de 1.2 % en la producción termoeléctrica basada en búnker, diésel, carbón y otros insumos.
Ante este escenario, Honduras incrementó sus compras de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER). Las importaciones de electricidad crecieron 24.3 % durante el primer cuatrimestre, favorecidas por una mayor disponibilidad de energía procedente de los países vecinos.
El contexto energético también estuvo marcado por un aumento en los costos de los combustibles. La factura petrolera nacional ascendió a US$958.7 millones, US$151.6 millones más que en igual período de 2025. Este incremento estuvo influenciado tanto por mayores volúmenes importados como por el encarecimiento de los precios internacionales, reporta el BCH.
A abril de 2026, el precio promedio internacional del petróleo alcanzó US$82.79 por barril, un 14.8 % más que un año antes. Asimismo, el precio promedio de los combustibles importados por Honduras llegó a US$99.14 por barril, reflejando un aumento interanual de 15.8 %.