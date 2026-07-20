Honduras anuncia medidas para contener inflación y revisa al alza las remesas

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Durante la presentación de la revisión del Programa Monetario, el presidente del BCH, Roberto Lagos, afirmó que la inflación se mantendrá en torno al 4 %, en línea con el rango de tolerancia de la institución.

Por Agencia EFE El Banco Central de Honduras (BCH) anunció nuevas medidas para contener la inflación, que se situó en el 5,83 % internual en junio, mientras que para este 2026 duplicó la proyección del crecimiento de las remesas familiares, que representan más del 25 % del producto interno bruto (PIB) del país. La autoridad monetaria dio a conocer las medidas al presentar la revisión del Programa Monetario 2026-2027, el documento en el que actualiza las proyecciones y perspectivas de la economía nacional.

Para absorber liquidez monetaria y, con ello, frenar el crecimiento de los precios, el emisor dijo que a partir de agosto próximo aumentará los montos ofertados en las subastas de valores y también la tasa de reporto inverso, es decir, el interés que paga el banco central a los bancos comerciales por retirar dinero del mercado. Estas medidas complementan otras aplicadas en los últimos meses mediante Operaciones de Mercado Abierto (OMA), que permitieron reducir el crecimiento de la emisión monetaria de 16,5 % en diciembre de 2025 a 11 % en julio pasado, dijo el BCH. Durante la presentación de la revisión del Programa Monetario, el presidente del BCH, Roberto Lagos, afirmó que la inflación se mantendrá en torno al 4 %, en línea con el rango de tolerancia de la institución. A junio de 2026, la inflación interanual se situó en 5,83 %, impulsada por el aumento de los precios de bienes importados, combustibles y factores internos asociados a la denominada "inercia inflacionaria".

Alza crecimiento de las remesas

Asimismo, BCH revisó al alza su proyección de crecimiento de las remesas para este año, de 3,5 % a 7,5 %, lo que supondría un alza cercana a los US$856 millones respecto a 2025. Honduras recibió en 2025 un total de US$12.297,3 millones en remesas y, de cumplirse la nueva estimación, los ingresos por este concepto superarían los US$13.100 millones durante 2026 El Banco Central destacó que la actividad económica continúa mostrando resiliencia pese a un entorno internacional retador.