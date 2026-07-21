Paralización de mina ha costado US$6.300 millones a la economía panameña

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, presentó un balance sobre los efectos económicos y sociales que ha dejado la paralización del proyecto minero en Donoso, señalando que la suspensión de operaciones ha representado un costo significativo para el país en términos de crecimiento económico, inversión, exportaciones y generación de ingresos.

Durante su intervención, Chapman enfatizó que el análisis debe basarse en cifras objetivas desde la paralización del proyecto hace 32 meses. Panamá ha dejado de generar más de US$6.300 millones para su economía, lo que equivale a una pérdida aproximada de US$5.9 millones cada 24 horas.

Explicó que la inversión extranjera directa registró una contracción del 65 % y que el país perdió el 75 % de sus exportaciones de bienes, afectando su posición como uno de los principales destinos de inversión en Centroamérica.

El Ministro destacó que estas cifras tienen un impacto directo en la calidad de vida de los panameños. Entre las principales consecuencias mencionó que la Caja de Seguro Social dejó de percibir más de US$90 millones anuales en aportes patronales generados por la operación minera, recursos que habrían contribuido al fortalecimiento del sistema de pensiones.