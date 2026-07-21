Paralización de mina ha costado US$6.300 millones a la economía panameña

Por revistaeyn.com
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, presentó un balance sobre los efectos económicos y sociales que ha dejado la paralización del proyecto minero en Donoso, señalando que la suspensión de operaciones ha representado un costo significativo para el país en términos de crecimiento económico, inversión, exportaciones y generación de ingresos.
Durante su intervención, Chapman enfatizó que el análisis debe basarse en cifras objetivas desde la paralización del proyecto hace 32 meses. Panamá ha dejado de generar más de US$6.300 millones para su economía, lo que equivale a una pérdida aproximada de US$5.9 millones cada 24 horas.
Explicó que la inversión extranjera directa registró una contracción del 65 % y que el país perdió el 75 % de sus exportaciones de bienes, afectando su posición como uno de los principales destinos de inversión en Centroamérica.
El Ministro destacó que estas cifras tienen un impacto directo en la calidad de vida de los panameños. Entre las principales consecuencias mencionó que la Caja de Seguro Social dejó de percibir más de US$90 millones anuales en aportes patronales generados por la operación minera, recursos que habrían contribuido al fortalecimiento del sistema de pensiones.
Agregó que la paralización también afectó un aumento programado para cerca de 120.000 adultos mayores con jubilaciones inferiores a US$350 mensuales, al quedar suspendido el aporte solidario previsto para este grupo de pensionados.
Chapman explicó además que la pérdida del principal motor de exportación del país incidió en la percepción de riesgo de Panamá en los mercados internacionales, elevando los costos de financiamiento.
Señaló que este escenario se traduce en mayores tasas de interés para tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento de vehículos e hipotecas, impactando directamente el presupuesto de las familias panameñas.
El titular del MEF ilustró que los recursos que el país ha dejado de percibir equivalen, por ejemplo, a la construcción de tres hospitales del tamaño del Hospital Santo Tomás, mil kilómetros de carreteras o 200.000 becas universitarias completas cada año.