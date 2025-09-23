Empresas & Management

Rolando Carvajal, CEO de FIFCO: es la transacción de negocios más grande en la historia de Centroamérica

En su primera declaración después del anuncio oficial de compra de parte de Heineken, Carvajal dijo que el acuerdo es "el resultado de una exitosa relación de socios de más de 23 años".

Por Gabriela Melara / José A. Barrera - revistaeyn.com Rolando Carvajal, CEO de FIFCO, dijo que la venta de la unidad de bebidas, alimentos y retail de la empresa tica a Heineken es un evento histórico para la región centroamericana. En su primera reacción después del anuncio, el ejecutivo recalcó "Hay momentos que marcan la historia... este es uno de ellos". "La transacción de negocios más grande en la historia de la región es el resultado de una exitosa relación de socios de más de 23 años, basada en confianza, respeto y valores compartidos", destacó Carvajal, en una publicación en su cuenta oficial de LinkedIn.

Heineken acordó pagar US$3.250 millones por la operación de FIFCO y según estimaciones de E&N se convierte en el acuerdo más importante de la década en el mercado centroamericano.

FIFCO: UNA MARCA EMBLEMA DE COSTA RICA

Carvajal recalcó el legado de FIFCO en la economía costarricense, que a lo largo de sus más de 100 años ha trascendido a Centroamérica y otros mercados, como México y Estados Unidos. "Llegar a este momento es fruto de años de trabajo, creatividad y pasión de miles de compañeras y compañeros que han hecho de FIFCO una empresa vibrante: con marcas queridas, ambientes de trabajo felices y una agenda de sostenibilidad que inspira", apuntó el líder de la empresa tica.

FIFCO reportaba -en 2024- que contaba con más de +2.600 productos. La unidad de alimentos y bebidas incluye marcas icónicas como las cervezas Imperial, Pilsen y Bavaria, que pasarán al portafolio de Heineken. Además, incursionó exitosamente a otros rubros como el de bebidas preparadas, jugos y néctares.



¿QUÉ VIENE PARA FIFCO?

El actual CEO de FIFCO destacó que el acuerdo con Heineken marca un hito en la historia empresarial de Costa Rica y, dejó entrever, que abre las puertas a nuevas oportunidades.