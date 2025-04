Fallece la 'Nica de Hierro', Luz Elena Sequeira: una mujer sin límites y amante del deporte

Por revistaeyn.com

El cuerpo de Luz Elena Sequeira, conocida como la “Nica de Hierro”, de 38 años, fue encontrado dentro de su vivienda, ubicada en San Joaquín de Heredia, Costa Rica, su país de nacimiento y donde trabajaba, según confirman medios de Nicaragua, entre ellos La Prensa, y asociaciones deportivas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial se encuentran realizando las pesquisas correspondientes.

En redes sociales ya hay mensajes de despedida, donde se destaca su pasión por el deporte. "Nos conmueve mucho como comunidad Runners en Nicaragua la pérdida física de una de nuestros miembros, nos emociona hasta las lágrimas su pérdida porque aunque no tenemos los mismos apellidos, no corre la misma sangre por nuestras venas y talvez en ocasiones no somos tan cercanos pero a todos nos une la misma pasión, El deporte, el atletismo porque todos juntos somos un Clan, un Clan de locos, de soñadores", apunta Atletas Nicaragua.