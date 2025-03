8M: Continúan los retos laborales y por la equidad de género

Julieta Escolar, Mánager de Recursos Humanos para ESET Latinoamérica en la oficina de Buenos Aires, analiza: “La brecha salarial, no sólo por el poco acceso a puestos directivos, sino ante igualdad de puestos y jerarquía, sigue siendo un desafío. Si bien las compañías están empezando a mapear e intentando encontrar soluciones, es algo que no muchas pueden resolver en el corto/mediano plazo”.

En concordancia, Julieta Escolar agrega: “El mayor desafío que enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral es la falta de representación en cargos directivos. Históricamente, estos puestos han sido ocupados por hombres, y si bien esta tendencia ha ido mejorando, aún falta esta representación. En mi trabajo, he escuchado comentarios de líderes varones que pedían no contratar mujeres para los puestos claves para evitar la rotación por licencias por maternidad. Como mujer, fueron comentarios que tuve que tolerar sin posibilidad de refutar”.

Por su parte, Gabriela Rodríguez, Mánager de Ventas para ESET Latinoamérica con sede en México, comparte: “Desde mi punto de vista, el mayor desafío es el respeto al derecho a la maternidad. Ser madre no impide, de ninguna manera, ejercer cualquier actividad laboral, inclusive de manera destacada. Sin embargo, el embarazo ha sido una de las principales razones por las que se ha negado injustamente el derecho al trabajo a las mujeres. ¿Cómo lo he abordado? No tolerando, no aceptándolo y externado que la maternidad no es un impedimento”.

Carga mental

Un estudio reciente de la Universidad de Bath y la Universidad de Melbourne confirma que las mujeres asumen el 71 % tareas de carga mental del hogar, es decir, aquellas necesarias para que la vida familiar funcione sin problemas, incluyendo la programación, la planificación y la organización de tareas. Además, la investigación, basada en la opinión de 3.000 padres y madres estadounidenses, indica que las mujeres realizan el 79 % de las tareas diarias, más del doble que los hombres (37 %).

El papel de las empresas para contribuir a la equidad

Las empresas y organizaciones pueden desempeñar un papel clave en la reducción de la brecha de género.

“Las empresas deben empezar a trabajar para que su equipo directivo sea lo más diverso posible, que incluya no sólo mujeres en estos roles, sino que también busque que sean diversas sus realidades personales, y así contar con distintos puntos de vista para abordar las problemáticas de la compañía. Para ello, deben evaluar si sus sistemas de promoción son justos y equitativos para evitar cualquier sesgo”, propone Escolar.

Rodríguez también sugiere medidas concretas: “Promover que, dentro de sus procesos de contratación, no haya sesgos de género. Es decir, que se implementen prácticas que garanticen la igualdad de oportunidades, independientemente del género. En esa misma línea, promover políticas de equidad salarial, visibilizar el papel de la mujer en aquellas profesiones en las que predominan los varones, ofrecer programas de capacitación, desarrollo y mentoría, e incentivar la promoción de la mujer en puestos directivos”.