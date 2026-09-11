¿Falló la inteligencia de Estados Unidos en los ataques del 11-S?

Por: EFE

La CIA advirtió durante años a la Casa Blanca sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, para Estados Unidos, incluidos posibles atentados con aviones, pero no predijo los ataques del 11 de septiembre de 2001, según documentos desclasificados este viernes con motivo del 25 aniversario de los atentados.

La agencia publicó parcialmente 71 informes de inteligencia elaborados para los presidentes entre el 13 de febrero de 1998 y el 12 de septiembre de 2001, durante las Administraciones del demócrata Bill Clinton y del republicano George W. Bush, una divulgación que describió como el mayor ejercicio de transparencia sobre el 11-S.

En uno de los documentos, fechado el 10 de septiembre de 1998, tres años antes de los atentados, un analista de inteligencia escribió que el grupo terrorista "podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad de Estados Unidos".