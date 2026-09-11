Consejero delegado de OpenAI estudia ralentizar el desarrollo de la IA

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Las declaraciones se producen después de que empleados de las principales empresas de IA hayan expresado públicamente en las últimas semanas su preocupación por el aumento de los riesgos asociados a los sistemas avanzados de la IA.

Por Agencia EFE OpenAI está estudiando la posibilidad de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) de vanguardia y su consejero delegado, Sam Altman, espera que otras empresas del sector hagan lo mismo. Altman, según fuentes conocedoras citadas en la información, comunicó a los empleados en una reunión con toda la plantilla celebrada esta semana que la compañía podría moderar el ritmo de desarrollo de la IA, posiblemente en colaboración con otras empresas.

Las declaraciones se producen después de que empleados de las principales empresas de IA hayan expresado públicamente en las últimas semanas su preocupación por el aumento de los riesgos asociados a los sistemas avanzados de la IA. El científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, publicó recientemente un artículo en el que advertía de los peligros de la IA y defendía que las empresas del sector deberían coordinarse para ralentizar el desarrollo futuro cuando sea necesario. Pachocki añadió que espera que las ralentizaciones voluntarias se conviertan en algo habitual hasta que se establezcan unos límites de seguridad comunes. OpenAI asegura que ya ha ralentizado algunos desarrollos y que recientemente ha suspendido determinados entrenamientos internos de la IA por motivos de seguridad.