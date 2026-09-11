Economía hondureña crece 4,4% a julio por servicios, comercio y agricultura

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El sector agropecuario registró un crecimiento de 6,7%, pese a los efectos climáticos adversos asociados a la falta de lluvias. Dentro de esta actividad, la producción agrícola aumentó 8,1%, mientras la pesca creció 9,5%.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La actividad económica de Honduras mantuvo una trayectoria expansiva durante los primeros siete meses de 2026, al registrar un crecimiento acumulado de 4,4% a julio, de acuerdo con el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). El resultado fue impulsado principalmente por el desempeño de las actividades del sector terciario, especialmente la intermediación financiera, el comercio, las telecomunicaciones y el transporte, además del comportamiento favorable de las actividades agropecuarias.

El BCH destacó que la expansión se ha mantenido pese a un entorno externo marcado por tensiones geopolíticas y comerciales. Entre los sectores con mayor crecimiento acumulado sobresalió la Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones, con un avance de 12,2% a julio. Solo la intermediación financiera aumentó 12,3%, favorecida por el comportamiento de la banca comercial. Esta actividad aportó 3.9 puntos porcentuales al crecimiento acumulado del IMAE. El comercio también mostró un desempeño relevante, con un crecimiento de 7,5% y una contribución de 0,9 puntos porcentuales al resultado global. El BCH atribuyó este comportamiento al mayor consumo interno, particularmente durante los dos últimos meses, con aumentos en las ventas de alimentos, equipos de transporte, aparatos de radio, televisión y comunicaciones, combustibles, bebidas, así como abonos y fertilizantes.