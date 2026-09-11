Grupo ANC adquiere operaciones de Uno Rent a Car en El Salvador

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La operación suma a El Salvador como quinto país de operación, fortalece la alianza con Enterprise Mobility y fortalece su portafolio integral de soluciones de movilidad.

Por revistaeyn.com Grupo ANC, la empresa costarricense operadora de las marcas Enterprise, National y Alamo en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Perú, anunció la adquisición de Uno Rent a Car (URC), la empresa de renta de vehículos en El Salvador. Con esta operación, Grupo ANC amplía su presencia a cinco países y supera las 9,000 unidades bajo gestión combinada, consolidándose como la Fleet Management Company (FMC) más grande de la región. Los términos financieros de la transacción no fueron divulgados.

URC —fundada y dirigida hasta hoy por Xavier Deprez, con Joel Jaco como Gerente General— es el líder indiscutible del mercado salvadoreño de renta de vehículos. El Salvador lidera además, en este momento, el ranking de Service Quality Index (SQi) entre todas las franquicias de Enterprise, National y Alamo en América Latina, la medición interna de satisfacción de cliente de la red de Enterprise Mobility. Joel Jaco continuará al frente de la operación en El Salvador como parte del equipo directivo de Grupo ANC. “URC es hoy el líder del mercado salvadoreño y El Salvador lidera el ranking de satisfacción de cliente de toda nuestra red regional. Nos sumamos a un equipo ganador, construido por Xavier Deprez, Joel Jaco y todo su equipo, y queremos seguir fortaleciendo, junto a ellos, un servicio que hoy es referencia en la región”, afirmó Federico Barquero, CEO de Grupo ANC.