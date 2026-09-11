Rep. Dominicana y EE.UU. acuerdan cooperar en extracción de tierras raras

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Estados Unidos firmó marcos de cooperación de este tipo con 27 países, en los que reconoce la "importancia estratégica de los minerales críticos para la producción de tecnologías avanzadas".

Por Agencia EFE La República Dominicana y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para cooperar en la extracción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras. Se trata de una marco de cooperación que busca promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo vinculadas a la extracción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, así como fortalecer la "seguridad y resiliencia" de las cadenas de suministro de dichos recursos "estratégicos".

El acuerdo, que fue firmado por el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, prevé también que ambos países trabajen para proteger sus respectivos mercados de minerales críticos y tierras raras, detalló la Cancillería en un comunicado. Asimismo, persigue identificar conjuntamente proyectos de interés y facilitar el financiamiento de proyectos ubicados en ambos territorios, indicó Bisonó en el acto de firma. "Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente", aseguró el canciller dominicano. De su lado, la embajadora estadounidense señaló que el acuerdo "no se limita únicamente a minerales", sino que trata sobre "soberanía, seguridad y prosperidad compartida". "Garantiza que, a la hora de extraer, procesar y fabricar los materiales del futuro, lo hagamos unidos, como socios de confianza, y no como países que dependan de la buena voluntad de otro", precisó la embajadora.