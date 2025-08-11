FMI cerrará Oficina de Representación Residente en Costa Rica

Por revistaeyn.com

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido cerrar la Oficina del Representante Residente en San José, Costa Rica, así lo confirmó la misma institución por medio de un comunicado de prensa.

La misma estaba dirigida por Santiago Acosta Ormaechea, a partir de mediados de octubre de 2025.

El FMI había abierto la oficina en julio de 2021 para propiciar un compromiso más cercano tras la aprobación por el Directorio Ejecutivo del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Costa Rica en marzo de 2021 y del acuerdo de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) en noviembre de 2022.