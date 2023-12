Gobierno de El Salvador: 'Tenemos indicios que pudiéramos tener petróleo'

"Esta Ley debemos modernizarla, no se actualiza desde 1981 y se busca a largo plazo que El Salvador alcance seguridad energética", agregó Álvarez.

Uno de los objetivos de modificar la Ley es tener certeza de que tipos de recursos tiene El Salvador, "si tenemos petróleo o gas natural. Al contar con las reformas podremos contratar a expertos internacionales para que realicen los estudios", acotó el funcionario.

Sin embargo, no brindó detalles de dónde podrían estar los yacimientos.

Durante la discusión, el diputado Rodrigo Ávila, del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena), expuso su inquietud sobre los estudios que se realizaron en el pasado en El Salvador, donde encontraron gas natural, pero no petróleo.

“En el pasado, según unos estudios que se hicieron, orientaban que lo que existía en nuestro mar territorial era gas natural y, de hecho, yo atendí de manera privada a unos inversionistas que vinieron. Esto tiene nivel de reserva. Y definieron que había más certeza en aquel momento, que era gas natural, no así petróleo. Se decía que lo que pudiese haber de petróleo, por la calidad, por la cantidad, no convertía el proyecto lo suficientemente atractivo por el nivel de inversión que se podía generar para la exploración, entonces, nada más una pregunta de si eso sigue siendo vigente”, preguntó el diputado al director, según las declaraciones recogidas por Diario El Mundo.

Álvarez respondió que los estudios no están completos. "No estamos diciendo que tenemos ese tipo de recursos, sino que estamos diciendo que necesitamos herramientas para poder hacerlos. Si bien es cierto, hay estudios del pasado, no están completos”, expuso.

Con la reforma, cambiaría el nombre de la ley, de Ley de hidrocarburos, a "Ley de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos".

En Centroamérica, Guatemala explota yacimientos petroleros, en el Norte del país, sin embargo, su producción está a la baja y la calidad. Las actividades están en la mano de cuatro empresas que se dedican a la producción de asfaltos.