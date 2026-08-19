Gobierno de Honduras apoyará a 75 municipios en alerta roja por sequía

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Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), Honduras presenta condiciones más cálidas y secas de lo normal, asociadas al establecimiento de un evento de El Niño fuerte.

Por Agencia EFE El Gobierno de Honduras declaró la alerta roja en 75 municipios, situados en el centro y sur del país en lo que se conoce como el Corredor Seco, por la sequía asociada al fenómeno climático de El Niño, una escasez de agua que afecta gravemente a cultivos y animales. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) lanzó en las últimas horas un boletín en el que declaró la alerta roja en 75 municipios situados en los departamentos de Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca, y declaró en alerta amarilla otros 71 municipios.

La alerta roja supone el nivel máximo de las alertas, con el que llama a ejecutar todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida de las personas, mientras que la alerta amarilla insta a prepararse para actuar. La decisión contempla fortalecer la respuesta en áreas prioritarias como alimentación, abastecimiento de agua, atención en salud y apoyo a la producción agropecuaria, con acciones dirigidas a las familias de las zonas afectadas y a la protección de las actividades productivas.

Apoyo gubernamental

Entre las acciones previstas se incluye la entrega de maquinaria, la construcción de reservorios de agua y la perforación de pozos en los municipios con mayores afectaciones, como parte de las medidas para atender las necesidades de las comunidades y fortalecer la disponibilidad del recurso hídrico. La declaración de alerta se mantendrá "por tiempo indefinido, debido a la sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño", indicó la COPECO en la nota. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), Honduras presenta condiciones más cálidas y secas de lo normal, asociadas al establecimiento de un evento de El Niño fuerte. De acuerdo con el boletín de alerta, el retraso de la temporada lluviosa ha generado déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, que ha afectado la disponibilidad de agua para consumo humano y animal, y se preveía, principalmente en el sur entre marzo y agosto, un incremento de las temperaturas de 0,5 a 1ºC. El director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés) de las Naciones Unidas, Carl Skau, ya había advertido recientemente a EFE que el fenómeno de El Niño amenaza con asestar un "golpe duro" a la seguridad alimentaria en Centroamérica, con especial incidencia en el Corredor Seco de Guatemala y El Salvador.