Gobierno de Honduras firma convenio para construcción de hospital

Por revistaeyn.com

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, firmó un convenio con la empresa española Dominion para desarrollar el nuevo Hospital de Puerto Cortés.

La obra fortalecerá la red hospitalaria pública nacional con un centro asistencial de 140 camas de hospitalización y 60 camas adicionales para las áreas de urgencias, recuperación y especialidades, en beneficio de miles de habitantes de la zona norte de Honduras.