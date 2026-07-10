Gobierno de Honduras firma convenio para construcción de hospital

Por revistaeyn.com
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, firmó un convenio con la empresa española Dominion para desarrollar el nuevo Hospital de Puerto Cortés.
La obra fortalecerá la red hospitalaria pública nacional con un centro asistencial de 140 camas de hospitalización y 60 camas adicionales para las áreas de urgencias, recuperación y especialidades, en beneficio de miles de habitantes de la zona norte de Honduras.
El proyecto comprende el diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del hospital, que contará con una infraestructura de 15.000 metros cuadrados distribuidos en un edificio de dos niveles, equipado con tecnología médica de última generación y un estacionamiento con capacidad para 150 vehículos.
La nueva infraestructura hospitalaria permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención médica en Puerto Cortés y sus alrededores, ofreciendo servicios de salud modernos y oportunos para la población.
La ejecución de la obra será financiada mediante un programa respaldado por el Gobierno de Dinamarca, mientras que su entrada en funcionamiento está prevista para el año 2028