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Honduras accede a US$2 millones del CAF para educación y otros proyectos

Los recursos serán destinados para "materiales escolares en los 18 departamentos del país, la recuperación del Centro Histórico de Tegucigalpa, el plan de financiación 2026-2030 en marcha.

Por Agencia EFE El Gobierno de Honduras accedió a una cooperación de dos millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para ser invertidos en educación y otros proyectos, informó la Presidencia del país centroamericano en sus redes sociales. El acceso a estos recursos se logra luego de que el Parlamento hondureño ratificó el acuerdo de cooperación con el CAF.

Los recursos serán destinados para "materiales escolares en los 18 departamentos del país, la recuperación del Centro Histórico de Tegucigalpa, el plan de financiación 2026-2030 en marcha; más recursos, mejor ejecución y proyectos con impacto directo en la gente", añade la información oficial. El CAF, por su parte, indicó en sus sociales que con el Gobierno de Honduras "avanzan en una agenda conjunta para el desarrollo del país". El titular del CAF, Sergio Díaz-Granados, y el presidente hondureño, Nasry Asfura, "sostuvieron esta semana un encuentro en Tegucigalpa para definir una hoja de ruta alineada con las prioridades del Gobierno".