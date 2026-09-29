Gobierno de Honduras recibe donación en mobiliario para 200 escuelas

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El donativo llegó a San Pedro Sula en 22 contenedores y contempla pupitres, escritorios, sillas y pizarras destinadas tanto a estudiantes como a docentes. También incluye materiales para apoyar las actividades de enseñanza en los centros beneficiados.

Por revistaeyn.com El sistema educativo hondureño recibió una nueva dotación de mobiliario y materiales didácticos provenientes de Estados Unidos, valorada en US$395,000, que será distribuida entre unos 200 centros escolares de cuatro departamentos del país. El donativo llegó a San Pedro Sula en 22 contenedores y contempla pupitres, escritorios, sillas y pizarras destinadas tanto a estudiantes como a docentes. También incluye materiales para apoyar las actividades de enseñanza en los centros beneficiados.

La entrega fue coordinada por la Secretaría de Educación de Honduras y la Embajada de Estados Unidos, con participación de representantes del Comando Sur estadounidense. Los establecimientos que recibirán los recursos están ubicados en Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Comayagua. La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, destacó que el equipamiento permitirá atender algunas de las necesidades que enfrentan los centros educativos y mejorar las condiciones en las que miles de alumnos desarrollan sus actividades académicas.