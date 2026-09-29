Gobierno de Honduras recibe donación en mobiliario para 200 escuelas

Por revistaeyn.com
El sistema educativo hondureño recibió una nueva dotación de mobiliario y materiales didácticos provenientes de Estados Unidos, valorada en US$395,000, que será distribuida entre unos 200 centros escolares de cuatro departamentos del país.
El donativo llegó a San Pedro Sula en 22 contenedores y contempla pupitres, escritorios, sillas y pizarras destinadas tanto a estudiantes como a docentes. También incluye materiales para apoyar las actividades de enseñanza en los centros beneficiados.
La entrega fue coordinada por la Secretaría de Educación de Honduras y la Embajada de Estados Unidos, con participación de representantes del Comando Sur estadounidense. Los establecimientos que recibirán los recursos están ubicados en Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Comayagua.
La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, destacó que el equipamiento permitirá atender algunas de las necesidades que enfrentan los centros educativos y mejorar las condiciones en las que miles de alumnos desarrollan sus actividades académicas.
El proceso de distribución ya comenzó. De acuerdo con la Secretaría de Educación, el mobiliario está siendo trasladado directamente hacia las escuelas seleccionadas, con apoyo de personal de la 105 Brigada de Infantería, con el objetivo de evitar que los artículos permanezcan almacenados.
La funcionaria señaló además que el Gobierno hondureño continuará gestionando cooperación internacional para ampliar este tipo de apoyo a otros departamentos y atender las necesidades de infraestructura y equipamiento que persisten en el sistema educativo.
Con información de La Prensa