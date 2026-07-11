Empleabilidad, idiomas y habilidades: Claves para elegir una carrera con proyección

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La planificación de la educación superior se perfila como una decisión estratégica que puede marcar la diferencia en el acceso a empleo formal, estabilidad laboral y mayores oportunidades de crecimiento profesional a largo plazo.

Por revistaeyn.com Elegir una carrera universitaria dejó de ser una decisión exclusivamente vocacional para convertirse en una de las primeras apuestas económicas que realizan las familias. Especialistas recomiendan que la elección académica considere no solo los intereses personales, sino también las tendencias de empleabilidad, las habilidades más demandadas y las oportunidades de crecimiento profesional. Costa Rica continúa consolidándose como un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en áreas como centros de servicios globales, manufactura avanzada, tecnologías digitales y ciencias de la vida. Este dinamismo abre nuevas oportunidades de empleo, pero también eleva las exigencias sobre el perfil de los futuros profesionales.

En ese escenario, la decisión ya no se limita a escoger una carrera. Expertos señalan que resulta indispensable analizar cuáles sectores tendrán mayor crecimiento durante la próxima década, qué competencias requieren las empresas, cuáles certificaciones internacionales agregan valor al currículo, qué idiomas fortalecen la empleabilidad y cómo desarrollar un perfil capaz de adaptarse a los cambios del mercado laboral. Los datos respaldan esa tendencia. El Observatorio Laboral de Profesiones del CONARE indica que el 93 % de las personas graduadas universitarias entre 2020 y 2022 se encuentra empleada, aunque existen diferencias importantes entre las distintas disciplinas. Las carreras relacionadas con Computación, Ingenierías y Ciencias de la Salud destacan entre las que presentan mejores niveles de inserción laboral. A ello se suman las perspectivas favorables para sectores como tecnologías de información, manufactura avanzada, servicios profesionales, construcción y ciencias de la vida, que continúan liderando las expectativas de contratación gracias al crecimiento de la inversión extranjera y la expansión de operaciones regionales instaladas en el país.