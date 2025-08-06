Gobierno de Nicaragua otorgó nueva concesión minera en reserva biológica

Centroamérica & Mundo

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Por Agencia EFE El Gobierno de Nicaragua otorgó una concesión minera a cielo abierto en el departamento (provincia) de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, a la empresa china Thomas Metal S.A., la tercera que le concede en la última semana, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta. Según la ONG ambientalista Fundación del Río, esa concesión, al igual que las otras dos, fue otorgada dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, el Territorio Indígena Rama y Kriol, y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, en zona fronteriza con Costa Rica.

El Ejecutivo sandinista, a través del Ministerio de Energía y Minas, otorgó la nueva concesión minera a la firma china Thomas Metal para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado 'El Castillo', con una superficie de 39.172 hectáreas. Esas 39.172 hectáreas están ubicadas entre los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua, provincia de Río San Juan, y se suman a las 47.410 hectáreas concedidas por las autoridades en esa misma zona el martes pasado, y a las 21.882,30 hectáreas del viernes pasado. En total. el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado en la última semana 108.464,3 hectáreas, que equivalen a 1.084,6 kilómetros cuadrados, a la empresa Thomas Metal S.A. Ese total de hectáreas es mayor a la superficie de Singapur (71.990 hectáreas) o al de las islas caribeñas de Dominica (75.100), Santa Lucía (62.000), Antigua y Barbuda (44.200), Barbados (43.000), San Vicente y las Granadinas (38.900), Granada (34.400), entre otras.

VIOLACIÓN A LA LEY

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento. La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona núcleo. Además, ha advertido "sobre los impactos transfronterizos que esta actividad minera puede generar en Costa Rica, particularmente en la zona de Crucitas, donde ya se registra el aumento de la minería ilegal, debido a la cercanía de las dos concesiones de minería china otorgada por el régimen en Nicaragua y el vínculo de rutas de comercio ilícito que existe en la zona".