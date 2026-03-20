Nicaragua otorga otro permiso para minera china en Costa Caribe Sur

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Con ese nuevo título, el Gobierno nicaragüense, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 73 lotes a 17 empresas chinas que ocupan 1.027.310,24 hectáreas, lo que representan el 8,5 % del territorio nicaragüense.

POR EFE El Gobierno de Nicaragua otorgó este jueves una nueva concesión minera a cielo abierto a una empresa china, con una superficie total de 11.584,8 hectáreas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta. La Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la empresa Inrun Huaxia Internacional Minería S.A., representada en Nicaragua por la ciudadana china Lijun Dong, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado San Pedro, según el acuerdo estatal. Ese lote está ubicado en el municipio de La Cruz del Río Grande, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, de acuerdo con la información.

Con ese nuevo título, el Gobierno nicaragüense, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 73 lotes a 17 empresas chinas que ocupan 1.027.310,24 hectáreas, lo que representan el 8,5 % del territorio nicaragüense, según la ONG ambientalista Fundación del Río en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'. Tanto oenegés ecologistas como organismos opositores han rechazado estas nuevas concesiones y exigido la anulación de estas licencias. Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, ha denunciado la Fundación del Río, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz. Esa ONG ha documentado que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no cuentan con páginas web, y no han encontrado evidencias de formar parte de empresas que cotizan en las bolsas de valores.