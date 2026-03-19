Gobierno de Trump afirma que objetivos de EEUU e Israel en Irán “son diferentes”

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La confirmación de la Administración Trump se produce luego del bombardeo israelí contra South Pars, en Irán, la reserva de gas natural más grande del mundo.

Por: revistaeyn.com /EFE La directora nacional de Inteligencia de EE.UU., Tulsi Gabbard, aseguró este jueves que los objetivos de su país y de Israel en la guerra de Irán son “diferentes”, en una comparecencia en la que además negó cualquier implicación de Washington en el ataque israelí contra la mayor reserva de gas de la república islámica. “El Gobierno israelí se ha centrado en neutralizar a la cúpula iraní y eliminar a varios de sus miembros, empezando obviamente por el ayatolá, el líder supremo (Alí Jameneí), y siguen centrados en ese objetivo”, declaró Gabbard durante una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes.

En cambio, los objetivos declarados del presidente estadounidense, Donald Trump, son “destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos, su capacidad de producción de misiles, su Armada, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica y su capacidad para colocar minas”, agregó Gabbard.

Actuaciones independientes

La directora de la inteligencia estadounidense dijo desconocer la posición del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con Teherán. Tampoco dijo tener información sobre las motivaciones de Israel en el bombardeo contra South Pars, en Irán, la reserva de gas natural más grande del mundo, un ataque del que Estados Unidos no había sido avisado de antemano.