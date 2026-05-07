Aeropuerto Juan Santamaría tuvo crecimiento del 7,9 % en flujo de pasajeros

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Durante la temporada alta, que se extendió de noviembre de 2025 al 5 de abril de 2026, transitaron por la terminal internacional costarricense un total de 3.215.208 pasajeros.

Por revistaeyn.com El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) de Costa Rica, gestionado por AERIS, cerró la temporada alta 2025–2026 con resultados positivos, registrando un crecimiento del 7,9 % en el flujo de pasajeros en comparación con el periodo anterior. Durante la temporada, que se extendió de noviembre de 2025 al 5 de abril de 2026, transitaron por la terminal internacional un total de 3.215.208 pasajeros, lo que representa un incremento absoluto de 236.324 pasajeros, respecto al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento corresponde al mayor flujo de pasajeros registrado históricamente.

Los meses de diciembre y marzo registraron los mayores incrementos en el flujo de pasajeros, impulsados por las festividades de fin de año e inicios de la temporada de Semana Santa. Asimismo, el sábado 3 de enero de 2026 se convirtió en el día con mayor tráfico en la historia del aeropuerto, al alcanzar los 28.714 pasajeros internacionales en una sola jornada. En términos operativos, durante este periodo se registró un promedio de 153 operaciones internacionales diarias con pasajeros, lo que evidencia la capacidad del aeropuerto para gestionar la operación de forma eficiente ante picos de afluencia. Además, la temporada estuvo marcada por el fortalecimiento de la conectividad aérea, con la apertura de nuevas rutas de temporada como Chicago (ORD) de American Airlines, Nashville (BNA) de Southwest Airlines y Monterrey (MTY) de Viva. A esto se sumó la reapertura de las rutas estacionales por parte de aerolíneas como Air France de Paris, KLM de Amsterdam, Air Transat de Toronto y British Airways de Londres-Gatwick, ampliando la oferta de destinos y frecuencias durante este periodo.