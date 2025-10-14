Guatemala: identifican 10 tramos carreteros más críticos

Por revistaeyn.com

El sistema vial de Guatemala ha dejado ver-como nunca antes- su vulnerabilidad tras las lluvias en este 2025. Uno de los tramos más afectados fue el de la carretera a El Salvador, donde un derrumbe en el kilómetro 24.6 cortó el paso en la vía.

El paso, a la fecha, se encuentra cerrado y se recomienda usar rutas alternas. Para las personas que se dirigen a la Ciudad de Guatemala la ruta proporcionada fue Santa Elena Barillas – Villa Canales. Mientras que para los que se dirigen a El Salvador, el municipio pidió utilizar la Carretera Vía Alterna del Sur (VAS).

Sin embargo, este no es el único, la Cámara del Agro (Camagro) publicó el listado de 10 tramos carreteros que a su juicio son los más críticos.