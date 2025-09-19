Centroamérica & Mundo

Más del 70 % de las carreteras de Guatemala están en mal estado, dicen agroempresarios

Por revistaeyn.com Según la Cámara del Agro (Camagro) más del 70 % de las carreteras de Guatemala están en mal estado y revela cuáles son los 10 tramos más críticos, por lo que hace un llamado para el rescate de las carreteras y así generar desarrollo, competitividad y bienestar de los guatemaltecos. La Camagro divulgó un comunicado con el cual expone que "más del 70% de las carreteras de Guatemala se encuentran en condiciones malas, muy malas o destruidas, lo que equivale a más de 130 tramos con deterioro severo".

La Cámara explica que dicha situación "compromete la seguridad de los usuarios, eleva los costos de transporte y frena la competitividad del país". En ese sentido, enlistó los 10 tramos que a su juicio son los que están más graves y se ubican en los departamentos de Chimaltenango, Jutiapa, Zacapa, San Marcos, Quetzaltenango y Guatemala. Camagro refiere que los productores reportan que el colapso vial afecta directamente a pequeños agricultores y comerciantes, quienes enfrentan serias dificultades para movilizar sus cosechas y mercancías básicas. Por ello, la Cámara "demanda al Gobierno resolver con urgencia la parálisis en el Ministerio de Comunicaciones y en las direcciones responsables de las carreteras (COVIAL, Caminos y la recientemente creada DIPP), ejecutar sin más demora el presupuesto de mantenimiento del año 2025".