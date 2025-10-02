Guatemala inaugurará en 2026 una base militar especial contra el crimen transnacional

POR EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, supervisó este miércoles la construcción de una nueva base militar especializada en el norte del país centroamericano, que se enfocará en combatir el narcotráfico y el crimen transnacional y que será inaugurada en marzo de 2026.

Arévalo de León visitó la base militar en el departamento (provincia) de Petén, colindante con la frontera con México, en una visita del gobernante al norte del territorio guatemalteco.

La construcción de la instalación militar, que contempla 97 edificios de diferentes tamaños, representa un cambio estratégico en la manera en que el Ejército de Guatemala defenderá sus fronteras, ejercerá su presencia y recuperará territorios "perdidos" por la falta de una presencia permanente, dijo Arévalo de León durante su recorrido por la obra.

"Esto constituye un cambio estratégico en la manera en que el Ejército de Guatemala se apresta para defender las fronteras de todo tipo de tráfico, cerrando el espacio al narcotráfico y al tráfico ilegal de personas. Estamos recuperando un territorio que habíamos dejado perder y entregado a todo tipo de organizaciones ilegales", enfatizó el mandatario guatemalteco.