Guatemala inicia construcción de cárcel de máxima seguridad para más de 2.000 reclusos

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El sistema penitenciario de Guatemala está compuesto actualmente por 23 centros penales y enfrenta una crisis de hacinamiento crónica que supera el 300 % de su capacidad.

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, encabezó el inicio de la construcción de la cárcel de máxima seguridad ‘El Triunfo’, un proyecto que el mandatario definió como una victoria estratégica y moral del Estado sobre las estructuras criminales. "El inicio de esta construcción es un triunfo. Un triunfo de la justicia sobre el crimen, un triunfo del bien sobre el mal, un triunfo del Estado de derecho sobre el crimen organizado, un triunfo del pueblo de Guatemala sobre sus verdugos", declaró el gobernante durante el acto protocolario de colocación de la primera piedra.

La cárcel, que tendrá doce módulos y podrá albergar a más de 2.000 reclusos según dijo el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, se levanta en el municipio de Morales del departamento de Izabal (noreste). "Esta finca (donde se construye la cárcel) en algún momento fue adquirida con dinero proveniente de actividades ilícitas y por mucho tiempo fue foco de actividad criminal, de tráfico de drogas, de contrabando de jade y de oro. Hoy, este mismo lugar está siendo convertido en un recurso para proteger, para brindar seguridad", afirmó el presidente. Para Arévalo de León esta obra es el "punto de partida" para recuperar el control de las cárceles, donde históricamente los propios criminales han establecido unas reglas de convivencia que les ha permitido seguir con sus actividades ilícitas desde allí.