Guatemala y EEUU sellan acuerdo por US$110 millones para impulsar infraestructura estratégica

La inversión contempla seis proyectos prioritarios, estudios para un sistema ferroviario y la modernización de Puerto Quetzal, con respaldo técnico de Estados Unidos y apoyo del sector empresarial guatemalteco.

Por revistaeyn.com Se concreta un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. El mismo está enfocado en el desarrollo de infraestructura estratégica, con énfasis en proyectos viales, ferroviarios y portuarios. El monto del acuerdo es por US$110 millones destinado a proyectos considerados clave para la competitividad, la logística y el crecimiento económico del país.

El convenio contempla la mejora de infraestructura vial crítica, el desarrollo de un sistema ferroviario que conectará el Puerto Quetzal con una estación logística multimodal en Escuintla, así como la ejecución de seis proyectos prioritarios en distintas rutas nacionales. Además, los fondos permitirán realizar estudios integrales y elaborar los diseños conceptuales para la integración del sistema ferroviario. "Estos acuerdos formalizan la asistencia técnica de los Estados Unidos para proyectos de desarrollo de carreteras, autopistas y pasos a desnivel, así como la ampliación de la LOA para la modernización de Puerto Quetzal, financiados en su totalidad por el Gobierno de Guatemala", indicó la embajada de Estados Unidos en Guatemala. La ejecución técnica de los proyectos estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), mientras que la inversión será financiada en su totalidad por el Estado guatemalteco, según confirmaron las autoridades estadounidenses. El embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley, junto al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y los ministros de Defensa e Infraestructura celebraron la firma de dos Cartas de Oferta y Aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) entre el USACE y el Ministerio de la Defensa de Guatemala, con la facilitación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

En diciembre, Guatemala fue seleccionada como uno de los únicos dos países en América Latina para desarrollar un programa con la Corporación del Reto del Milenio, lo que ayudará a superar desafíos institucionales y abrir nuevas oportunidades para empresas guatemaltecas y estadounidenses. "La política del presidente Trump enfatiza el control migratorio, y todos estos esfuerzos reducen la necesidad económica percibida, uno de los factores que impulsan la migración ilegal hacia los Estados Unidos. El gobierno del presidente Trump mantiene un compromiso inquebrantable de poner fin a la migración ilegal y fortalecer la seguridad fronteriza de los Estados Unidos. Este programa crea oportunidades y empleos que evitan que los guatemaltecos tengan que abandonar su país", agrega la sede diplomática.

COOPERACIÓN BILATERAL

La firma del acuerdo tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura. Desde la Embajada de Estados Unidos se destacó que el acuerdo “marca un hito significativo en la relación estratégica entre ambos países”, orientada a modernizar la infraestructura de Guatemala y promover un hemisferio más próspero, seguro e interconectado. El embajador Bradley subrayó que esta cooperación permitirá fortalecer el comercio bilateral, generar empleo y reducir la migración irregular, al tiempo que consolida a Guatemala como un socio clave de Estados Unidos en la región.

SEIS PROYECTOS PRIORITARIOS

Durante el evento, la ministra del CIV, Norma Zea, presentó los seis proyectos que se priorizarán en el corto plazo. Entre ellos destacan: Un paso vehicular elevado en la calle Martí, en la Ciudad de Guatemala. Distribuidores viales en Quetzaltenango y Sanarate. El mejoramiento de rutas nacionales estratégicas, orientadas a fortalecer la conectividad territorial y logística. Según explicó la ministra, los proyectos fueron seleccionados con base en criterios como integración territorial, impacto en la productividad y la logística, beneficio directo a la población, rol estratégico de las vías e impacto económico. Asimismo, se priorizará la reducción de tiempos y costos de transporte, la mejora del acceso a mercados, puertos y fronteras, así como el fortalecimiento de la seguridad vial y la movilidad. Parte de las obras también estarán orientadas a impulsar el turismo local, incluyendo el mejoramiento de rutas hacia destinos como el tramo Santiago Atitlán–San Marcos La Laguna, en el departamento de Sololá. Las autoridades estiman que los proyectos podrían ser finalizados en un plazo aproximado de seis meses, sujeto a la coordinación técnica con el USACE.

PUERTO QUETZAL Y FERROVÍAS

El acuerdo también refuerza la modernización del Puerto Quetzal, ubicado en el océano Pacífico y considerado un punto neurálgico para el comercio exterior guatemalteco. La ampliación de la cooperación técnica permitirá avanzar en obras viales, marítimas y ferroviarias que fortalezcan la conexión entre el puerto, los centros productivos y los mercados regionales. Desde el Gobierno de Estados Unidos se resaltó que la combinación de experiencia técnica estadounidense y recursos guatemaltecos busca garantizar infraestructura de calidad, ejecutada de manera transparente y eficiente.

