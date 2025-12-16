Centroamérica & Mundo

Guatemala formaliza préstamos con el BID para ampliación de tramo de carretera al Atlántico

El dinero permitirá ampliar a cuatro carriles un subtramo de la ruta al Atlántico en Zacapa, una extensión de 47.5 kilómetros entre Teculután y Mayuelas, incluyendo libramientos en Teculután, Santa Cruz y Río Hondo.

    El proyecto se denomina «Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte: Subtramo Teculután – Mayuelas». FOTO E&N
2025-12-16

Por revistaeyn.com

Guatemala formaliza acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el Diario de Centro América (DCA) se publicó el Decreto 24-2025 que da vida al préstamo autorizado el pasado 23 de julio por US$ 350 millones.

El decreto, que fue aprobado de urgencia nacional en el Congreso, entra en vigencia a partir del 16 de diciembre de 2025.

Este dinero permitirá ampliar a cuatro carriles un subtramo de la ruta al Atlántico en Zacapa, una extensión de 47.5 kilómetros entre Teculután y Mayuelas, incluyendo libramientos en Teculután, Santa Cruz y Río Hondo.

El proyecto se denomina «Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte: Subtramo Teculután – Mayuelas».

BID aprobó US$350 millones para apoyar ampliación de carretera en Guatemala

Se detalla que el crédito tendrá de plazo hasta 23 años, que incluye el período de gracia.

Se espera que con la ampliación se mejorará la conectividad a puertos del Atlántico para la exportación guatemalteca y centroamericana, lo que beneficiará también las exportaciones de café de los municipios cercanos.

Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) lanzó el evento de licitación para contratar la supervisión de la construcción de proyecto.

El CA-9 Norte constituye el principal corredor de integración regional y de comercio exterior del país, conectando los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios en el Océano Atlántico con los puertos San José y Quetzal en el Océano Pacífico, a través de su variante Sur. También enlaza con la Ciudad de Guatemala, principal nodo logístico, industrial y de consumo nacional.

Con información de La Hora (Guatemala)

