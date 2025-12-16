Guatemala formaliza préstamos con el BID para ampliación de tramo de carretera al Atlántico

Por revistaeyn.com

Guatemala formaliza acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el Diario de Centro América (DCA) se publicó el Decreto 24-2025 que da vida al préstamo autorizado el pasado 23 de julio por US$ 350 millones.

El decreto, que fue aprobado de urgencia nacional en el Congreso, entra en vigencia a partir del 16 de diciembre de 2025.

Este dinero permitirá ampliar a cuatro carriles un subtramo de la ruta al Atlántico en Zacapa, una extensión de 47.5 kilómetros entre Teculután y Mayuelas, incluyendo libramientos en Teculután, Santa Cruz y Río Hondo.

El proyecto se denomina «Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte: Subtramo Teculután – Mayuelas».