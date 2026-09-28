Honduras activa alivio financiero para operaciones del sector agropecuario

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La normativa busca atender las dificultades financieras que enfrentan productores de Honduras afectados por factores como el cambio climático, el incremento de los costos de producción y las restricciones para acceder a financiamiento.

Por revistaeyn.com Los productores agropecuarios de Honduras ya pueden acceder a un mecanismo temporal de alivio financiero diseñado para facilitar la reestructuración de sus deudas, ampliar los plazos de pago y obtener recursos destinados a capital de trabajo y rehabilitación productiva. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aprobó el 25 de septiembre los mecanismos temporales de alivio para los deudores del sector agropecuario, con una aplicación inicial para productores de 75 municipios ubicados en seis departamentos.

El mecanismo contempla opciones de reprogramación o reestructuración de obligaciones crediticias, períodos de gracia, ampliación de los plazos y la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos para mantener las actividades productivas de Honduras. La normativa busca atender las dificultades financieras que enfrentan productores afectados por factores como el cambio climático, el incremento de los costos de producción y las restricciones para acceder a financiamiento.