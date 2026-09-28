Honduras activa alivio financiero para operaciones del sector agropecuario

Por revistaeyn.com
Los productores agropecuarios de Honduras ya pueden acceder a un mecanismo temporal de alivio financiero diseñado para facilitar la reestructuración de sus deudas, ampliar los plazos de pago y obtener recursos destinados a capital de trabajo y rehabilitación productiva.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aprobó el 25 de septiembre los mecanismos temporales de alivio para los deudores del sector agropecuario, con una aplicación inicial para productores de 75 municipios ubicados en seis departamentos.
El mecanismo contempla opciones de reprogramación o reestructuración de obligaciones crediticias, períodos de gracia, ampliación de los plazos y la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos para mantener las actividades productivas de Honduras.
La normativa busca atender las dificultades financieras que enfrentan productores afectados por factores como el cambio climático, el incremento de los costos de producción y las restricciones para acceder a financiamiento.
Entre las disposiciones de la ley se encuentra la autorización para que instituciones como Banadesa y Senprende implementen programas extraordinarios de readecuación y refinanciamiento de obligaciones crediticias en mora o vencidas de productores de los sectores contemplados.
Para las operaciones de readecuación previstas en la ley se establecen condiciones financieras que incluyen una tasa de interés máxima de 2 % anual, un plazo de hasta 15 años y un período de gracia de hasta un año, de acuerdo con las disposiciones del decreto.
La legislación también incorpora mecanismos relacionados con el seguro agropecuario. Para determinados nuevos créditos otorgados por Banadesa y Senprende, los productores deberán contar con cobertura sobre el área financiada cuando no dispongan de sistemas de riego. La Secretaría de Agricultura y Ganadería puede subsidiar hasta 80 % del valor de la prima del seguro para los casos contemplados por la normativa.
Con información de El Heraldo