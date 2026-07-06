Costa Rica fija nuevas tasas máximas para créditos y microcréditos

Finanzas

Las nuevas tasas serán aplicables a todos los contratos, negocios y transacciones crediticias que se formalicen durante el semestre siguiente a su publicación, convirtiéndose en el parámetro legal.

Por revistaeyn.com El Banco Central de Costa Rica (BCCR) dio a conocer las nuevas tasas de interés anuales máximas que podrán aplicarse a las operaciones de crédito y microcrédito durante el próximo semestre, en cumplimiento de la legislación vigente orientada a proteger a los consumidores frente a cobros excesivos. De acuerdo con la publicación oficial, la tasa máxima para todo tipo de crédito, excepto los microcréditos, quedó establecida en 36,48 % anual para operaciones en colones y 30,11 % para créditos en dólares estadounidenses.

En tanto, para los microcréditos, el límite será de 51,51 % en colones y 42,65 % en dólares, mientras que para los créditos pactados en otras monedas la tasa máxima será de 7,27 % anual. Estas tasas fueron calculadas por el BCCR conforme a lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley N.° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, incorporado mediante la Ley N.° 9859 de junio de 2020. La normativa establece que el Banco Central debe revisar y publicar estos límites durante la primera semana de enero y julio de cada año, tanto en La Gaceta como en su sitio web. Las nuevas tasas serán aplicables a todos los contratos, negocios y transacciones crediticias que se formalicen durante el semestre siguiente a su publicación, convirtiéndose en el parámetro legal que deberán respetar las entidades financieras y demás oferentes de crédito en el país. Para determinar estos porcentajes, el Banco Central utilizó el promedio simple de las tasas de interés activas negociadas durante los últimos doce meses, correspondientes al período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026. Cada uno de esos registros mensuales representa el promedio ponderado de las tasas aplicadas a las nuevas operaciones de crédito realizadas en el respectivo mes, considerando como factor de ponderación el monto de cada transacción.