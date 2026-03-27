Exportaciones de Honduras crecen 16 % en enero impulsadas por café y oro

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En cuanto a la estructura exportadora, las mercancías generales representaron el 68,7 % del total de exportaciones de Honduras, mientras que los bienes para transformación (maquila) concentraron el 31,3 %, reporta el BCH.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de Honduras iniciaron 2026 con un desempeño sólido, impulsadas principalmente por el dinamismo del café, los metales preciosos y la recuperación del banano, de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH). En enero, el país registró ventas externas por US$1,136.5 millones, lo que representa un incremento interanual de US$157.1 millones (16 %) frente al mismo mes de 2025. Este crecimiento contribuyó a reducir el déficit comercial de bienes, que se ubicó en US$400.4 millones, es decir, US$114.5 millones menos que un año antes. La mejora responde al aumento en el valor exportado de mercancías generales, derivado tanto de mayores volúmenes como de precios internacionales más favorables.

El café se consolidó como el principal motor de las exportaciones hondureñas. Las ventas externas del grano sumaron US$378.2 millones, un alza de 72,4 % en comparación interanual. Este resultado fue impulsado por un incremento de 52,5 % en el volumen exportado, equivalente a 360.6 miles de sacos adicionales, así como por mejores precios internacionales, apunta el BCH. La mayor demanda proveniente de Estados Unidos, Bélgica y Alemania, junto con mejoras en productividad agrícola y mayor financiamiento al sector, explican este desempeño. En el caso del banano, las exportaciones alcanzaron USD40.1 millones, con un aumento de US$10.5 millones respecto a enero de 2025. Este crecimiento se explica por un mayor volumen exportado —principalmente hacia Estados Unidos— y por un incremento del 10 % en el precio promedio internacional. Otros productos también aportaron al dinamismo exportador. Las ventas de camarón sumaron US$29.0 millones, impulsadas por un aumento en los precios internacionales, con México como principal destino.