Honduras entregará placas metálicas para reducir mora de 1,1 millones de vehículos

Por revistaeyn.com
Honduras comenzará el próximo 4 de noviembre la entrega de placas vehiculares metálicas a los conductores, como parte de un proceso gradual que busca reducir el rezago de más de 1,1 millones de unidades que permanecen pendientes de recibir sus identificaciones y sustituir las placas provisionales de papel.
La distribución se realizará de manera progresiva y organizada, con el objetivo de atender la demanda acumulada durante los últimos cuatro años y facilitar que los propietarios de vehículos cuenten con sus respectivas placas metálicas.
La fabricación de los nuevos distintivos ya está en marcha e incorpora tecnología de la empresa alemana Tönnjes, especializada en sistemas de identificación vehicular, así como mano de obra hondureña capacitada para participar en el proceso productivo.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en el inicio de la fabricación de las placas, una etapa que marca el avance de las acciones gubernamentales para resolver la falta de estos dispositivos y normalizar su entrega a los automovilistas.
La iniciativa también contempla la generación de empleos directos e indirectos vinculados con las actividades de producción y distribución, lo que representa un componente adicional para la economía hondureña.
El principal desafío será atender de forma sostenida el volumen de solicitudes pendientes, debido a que la mora supera los 1,1 millones de vehículos. La implementación escalonada permitirá distribuir las placas conforme avance la producción, aunque no se precisó un calendario completo para la entrega de todas las unidades rezagadas.
La acumulación de solicitudes durante cuatro años ha obligado a mantener el uso de identificaciones de papel, una situación que el Gobierno busca superar mediante la reactivación de la fabricación y el suministro de placas metálicas.
El desarrollo del programa dependerá de la capacidad de producción y de la organización de las entregas para reducir progresivamente el atraso acumulado y garantizar que los conductores reciban sus placas correspondientes.