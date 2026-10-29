Honduras entregará placas metálicas para reducir mora de 1,1 millones de vehículos

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Con el inicio de las entregas previsto para noviembre, las autoridades esperan avanzar en la regularización de los registros vehiculares y responder a una demanda que se ha mantenido pendiente durante varios años.

Por revistaeyn.com Honduras comenzará el próximo 4 de noviembre la entrega de placas vehiculares metálicas a los conductores, como parte de un proceso gradual que busca reducir el rezago de más de 1,1 millones de unidades que permanecen pendientes de recibir sus identificaciones y sustituir las placas provisionales de papel. La distribución se realizará de manera progresiva y organizada, con el objetivo de atender la demanda acumulada durante los últimos cuatro años y facilitar que los propietarios de vehículos cuenten con sus respectivas placas metálicas.

La fabricación de los nuevos distintivos ya está en marcha e incorpora tecnología de la empresa alemana Tönnjes, especializada en sistemas de identificación vehicular, así como mano de obra hondureña capacitada para participar en el proceso productivo. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en el inicio de la fabricación de las placas, una etapa que marca el avance de las acciones gubernamentales para resolver la falta de estos dispositivos y normalizar su entrega a los automovilistas. La iniciativa también contempla la generación de empleos directos e indirectos vinculados con las actividades de producción y distribución, lo que representa un componente adicional para la economía hondureña.