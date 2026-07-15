Gobierno de Honduras suscribe contrato por US$65 millones para suministro de placas

El Gobierno de Honduras firmó un contrato que permitirá el suministro de nuevas placas metálicas inteligentes, poniendo en marcha una solución definitiva a un problema que durante varios años ha obligado al uso de placas provisionales de papel.

Con esta decisión, se inicia el proceso de normalización del registro vehicular en Honduras, mediante un proyecto que incorporará tecnología de última generación para fortalecer la seguridad, mejorar el control del parque vehicular y atender la demanda acumulada de placas.

El contrato, suscrito con el consorcio alemán Tönnjes, tendrá una vigencia de tres años y medio y representa una inversión superior a los US$65 millones, recursos que serán ejecutados de forma gradual conforme avance el suministro del nuevo material.

Funcionarios del Gobierno señalaron que el proyecto permitirá resolver una mora superior al millón de placas y garantizar el abastecimiento hasta el año 2030, con la fabricación de aproximadamente 2.9 millones de unidades destinadas a los vehículos que actualmente circulan y a los que se incorporen al parque vehicular hondureño.