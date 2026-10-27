Empresas financiarán nuevos vuelos de estimulación de lluvias en Honduras

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Las operaciones contemplan apoyar a los ingenios azucareros y a los productores de granos básicos, en particular a quienes sembraron frijol y necesitan condiciones favorables para alcanzar la cosecha.

Por revistaeyn.com La empresa privada financiará una segunda fase del programa de estimulación de lluvias en Honduras, que contempla siete vuelos adicionales con una inversión aproximada de US$250,000, con el objetivo de apoyar la producción agrícola y reducir los efectos de la sequía en zonas vulnerables del país. El ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, informó que los recursos serán aportados íntegramente por empresarios y productores que participaron en la primera etapa de la iniciativa y que buscan extender sus beneficios a otras áreas agrícolas, especialmente aquellas donde pequeños agricultores dependen de las lluvias para completar sus ciclos de cultivo.

La nueva fase dará prioridad al corredor seco hondureño, sectores de Choluteca y áreas de influencia del ingenio azucarero de Valle. Las operaciones también contemplan apoyar a los ingenios azucareros y a los productores de granos básicos, en particular a quienes sembraron frijol y necesitan condiciones favorables para alcanzar la cosecha. "Nuestro deseo es participar ayudando a los productores de los corredores secos que han sembrado frijol para que puedan llegar a cosecha de manera exitosa", señaló Molina. Aunque los insumos necesarios para las operaciones ya llegaron al país, la Secretaría de Agricultura y Ganadería no ha establecido una fecha concreta para comenzar los vuelos. La ejecución dependerá de la formación de nubes y de la presencia de condiciones atmosféricas adecuadas para aplicar la técnica.