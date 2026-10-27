Empresas financiarán nuevos vuelos de estimulación de lluvias en Honduras

Por revistaeyn.com
La empresa privada financiará una segunda fase del programa de estimulación de lluvias en Honduras, que contempla siete vuelos adicionales con una inversión aproximada de US$250,000, con el objetivo de apoyar la producción agrícola y reducir los efectos de la sequía en zonas vulnerables del país.
El ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, informó que los recursos serán aportados íntegramente por empresarios y productores que participaron en la primera etapa de la iniciativa y que buscan extender sus beneficios a otras áreas agrícolas, especialmente aquellas donde pequeños agricultores dependen de las lluvias para completar sus ciclos de cultivo.
La nueva fase dará prioridad al corredor seco hondureño, sectores de Choluteca y áreas de influencia del ingenio azucarero de Valle. Las operaciones también contemplan apoyar a los ingenios azucareros y a los productores de granos básicos, en particular a quienes sembraron frijol y necesitan condiciones favorables para alcanzar la cosecha.
"Nuestro deseo es participar ayudando a los productores de los corredores secos que han sembrado frijol para que puedan llegar a cosecha de manera exitosa", señaló Molina.
Aunque los insumos necesarios para las operaciones ya llegaron al país, la Secretaría de Agricultura y Ganadería no ha establecido una fecha concreta para comenzar los vuelos. La ejecución dependerá de la formación de nubes y de la presencia de condiciones atmosféricas adecuadas para aplicar la técnica.
Molina explicó que el proceso requiere disponer de una aeronave, adquirir los materiales y contratar a una empresa especializada. El Gobierno, por su parte, desempeñará un papel facilitador, mientras que el financiamiento procederá del sector privado.
La estimulación de lluvias consiste en intervenir nubes existentes para favorecer determinados procesos que pueden incrementar la precipitación. Sin embargo, la técnica no genera lluvia por sí sola ni garantiza resultados, pues su efectividad está condicionada por las características de los sistemas nubosos.
El programa inicial comprendió 22 vuelos, durante los cuales se dispersaron aproximadamente 100 litros de producto por operación, para un total cercano a 2,000 litros. Las intervenciones abarcaron una superficie estimada de entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas.
Con los siete vuelos adicionales, los promotores buscan ampliar la cobertura de la iniciativa y respaldar a productores afectados por la irregularidad de las precipitaciones, en un contexto en el que la disponibilidad de agua resulta determinante para la productividad agrícola y la seguridad de las cosechas.