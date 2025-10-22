Miniserie servirá para promocionar a Guatemala como destino turístico

La misma es narrada por Harris Whitbeck , titular del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Guatemala se presenta como destino turístico por medio de una miniserie de seis capítulos, misma que se emitirá por televisión bajo demanda.

" True Guatemala te invita a explorar una tierra donde la herencia maya, paisajes impresionantes y gente visionaria convergen para transformar a quienes la visitan. Es un viaje al alma de un país cuyo espíritu deja una huella imborrable : una vez que lo sientes, nunca volverás a ser el mismo", dice el promocional de la nueva miniserie.

Durante sus episodios se conocerán volcanes, riquezas naturales y parte de su cultura.

En una conferencia de prensa, Whitbeck indicó que este proyecto documental fue un esfuerzo de cambiar la narrativa sobre Guatemala.

"Si bien, la producción está disponible en Prime Video, Whitbeck indicó que estará disponible en televisión local con el fin de que los guatemaltecos se enamoren más de su país", apuntó.

Se trata de un trabajo audiovisual realizado desde 2024 y fue difundido en el portal de True Guatemala. Sin embargo, ahora está disponible en plataformas de streaming, quedando al acceso de millones de personas al rededor del mundo.