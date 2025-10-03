Honduras: Gobierno mantiene estado de excepción

Por revistaeyn.com

El Gobierno de Honduras anunció una nueva extensión de 45 días al estado de excepción parcial, con lo que el país supera los 1.000 días bajo esta medida implementada desde 2022 para combatir la criminalidad.

De acuerdo con cifras oficiales, durante su aplicación se han ejecutado 22.497 órdenes de captura, 63.962 allanamientos y la detención de 37 personas solicitadas en extradición.

De esta manera, la administración de la presidenta Xiomara Castro aprobó la vigésimo cuarta prórroga del estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022.