Centroamérica & Mundo

Honduras proyecta un Presupuesto General de casi US$18.000 millones para 2026

Por ley, el proyecto del Presupuesto debe ser enviado al Parlamento a mediados de septiembre para que lo apruebe antes de que finalice diciembre de cada año, aunque esa norma no se cumplió en 2025.

  • Honduras proyecta un Presupuesto General de casi US$18.000 millones para 2026

    Con respecto al Presupuesto General de 2025, el de 2026 tendrá un incremento superior al 8 %.
2025-09-13

Por Agencia EFE

El Gobierno de Honduras aprobó un proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el 2026 por un monto de 469.249 millones de lempiras (unos US$17.994,5 millones).

El proyecto fue aprobado en una sesión del Consejo de Ministros encabezado por la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, quien asistió de manera virtual por razones de salud.

El Salvador y Nicaragua tienen el mayor declive democrático, según estudio

Con respecto al Presupuesto General de 2025, el de 2026 tendrá un incremento superior al 8 %, según dijo a los periodistas el ministro de Finanzas, Christian Duarte.

Por ley, el proyecto del Presupuesto debe ser enviado al Parlamento a mediados de septiembre para que lo apruebe antes de que finalice diciembre de cada año, aunque esa norma no se cumplió en 2025.

Actividad económica de Costa Rica se dinamiza en julio por sector manufactura

El Presupuesto de 2025 fue aprobado el pasado 5 de febrero, por un monto de 430.907,8 millones de lempiras (US$16.898,3 millones), y tuvo un incremento del 5,8 %, con respecto al de 2024, según las autoridades de Finanzas.

Redacción web
Agencia EFE

Presupuesto
|
Economía
|
Finanzas
|
Inversión
|
Gobierno
|
Xiomara Castro
|
Christian Duarte
|
Honduras
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE