Honduras proyecta un Presupuesto General de casi US$18.000 millones para 2026

Por Agencia EFE

El Gobierno de Honduras aprobó un proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el 2026 por un monto de 469.249 millones de lempiras (unos US$17.994,5 millones).

El proyecto fue aprobado en una sesión del Consejo de Ministros encabezado por la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, quien asistió de manera virtual por razones de salud.